MotoGP, Jorge Martin: “Ero disidratato quando mancavano 8 giri alla fine, ho dato il 100%”

Jorge Martin è riuscito a ottenere una splendida seconda posizione nel Gran Premio d’India a Nuova Delhi: fantastico lo spagnolo che ha cominciato a sentirsi male intorno agli otto giri dalla conclusione ed è arrivato ai box stravolto e sofferente. Un weekend che portano l’iberico della Ducati Pramac a -13 da Pecco Bagnaia nel Mondiale.

Queste le sue parole a fine gara dopo momenti di sofferenza per l’abbassamento di pressione: “Dovete credermi quando dico che ho dato il mio 100%. Ero disidratato già quando mancavano 8 giri alla bandiera a scacchi, quindi è stato davvero complicato finire la gara. Nonostante ciò, sono riuscito ad avere un buon passo, all’ultimo giro ho commesso un grande errore a causa della disidratazione, sono andato largo e Fabio Quartararo mi ha sorpassato”.

Sul finale di gara e sulle prospettive del campionato: “Sono riuscito a tornare davanti e sono molto contento di aver conquistato questa seconda posizione. Sono felice anche per il team, abbiamo anche recuperato punti importanti per il campionato. Dobbiamo mantenere la stessa mentalità che avevamo quando siamo venuti qui, provare a vincere ed essere competitivi in ogni sessione. Questo è l’unico modo di chiudere pian piano il gap”.

Foto: Lapresse