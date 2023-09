Motocross delle Nazioni 2023, l’elenco completo dei partecipanti. Italia outsider, gli Stati Uniti difendono il titolo

La scorsa domenica a Matterley Basin è calato il sipario sul Mondiale Motocross 2023 e a questo punto l’attesa è tutta per l’evento di chiusura della stagione internazionale di primo livello, ovvero il Cross delle Nazioni. La 76ma edizione della prestigiosa manifestazione si terrà in Francia sulla pista di Ernée nel weekend dal 6 all’8 ottobre.

L’Italia riparte dal quarto posto dell’anno scorso in Michigan e si affida al giovane terzetto composto da Alberto Forato (MXGP), Andrea Adamo (MX2) e Mattia Guadagnini (Open). Il team azzurro va considerato un outsider di lusso nella lotta per il podio, perché sono altre le formazioni favorite sulla carta per aggiudicarsi l’ambito Chamberlain Trophy.

Fari puntati sui campioni in carica statunitensi, che proveranno a vincere in Europa per la prima volta dal 2011 schierando però un roster forse meno temibile rispetto all’ultima edizione casalinga in quel di RedBud. Candidate alla vittoria anche la Francia padrona di casa (con Febvre, Vialle e Renaux), l’Australia dei frateli Lawrence, i Paesi Bassi (con Vlaanderen, De Wolf e Coldenhoff) e soprattutto il Belgio (con Geerts, Lucas Coenen e Liam Everts).

In tutto sono 39 le Nazioni iscritte alla competizione, ma solo in 20 prenderanno parte alle gare finali della domenica in base ai risultati delle manche di qualifica al sabato. Di seguito l’entry list del Motocross delle Nazioni 2023, con tutti i piloti selezionati da ciascun Paese.

CLICCA QUI PER LA START LIST DEL MOTOCROSS DELLE NAZIONI 2023

Foto: MXGP.com