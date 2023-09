F1, Frederic Vasseur: “Vogliamo il secondo posto nella classifica costruttori. Lotteremo con la Mercedes”

Dopo il Gp di Suzuka, chiuso con Charles Leclerc al quarto posto e Carlos Sainz al sesto, la Ferrari guarda avanti verso il finale della stagione 2023 di F1.

L’obiettivo per la scuderia di Maranello è solo uno: raccogliere il maggior numero di punti per arrivare alla fine del campionato costruttori in seconda posizione.

A farlo ben presente è stato, in queste ore, il team principal della “Rossa”, quel Frederic Vasseur che ha motorsport.com ha affermato: “Non si tratta mai di un sacrificio. È troppo tardi per entrare nella galleria del vento per questa stagione, ma ciò che possiamo fare alla vettura attuale ci aiuterà per il prossimo anno. Non dobbiamo rimandare la lotta, oggi la lotta è con la Mercedes e dobbiamo affrontarla“.

Il dirigente francese ha poi specificato: “È sempre il modo migliore per prepararsi al futuro, per la mentalità della squadra, lottare insieme è fondamentale per tutti i membri del team e continueremo a lottare con la Mercedes fino alla fine della stagione”.

Foto: Lapresse