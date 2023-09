F1, Andrea Stella: “Traguardo importante a Suzuka, ma sarà difficile ripetere questi risultati”

C’è grande soddisfazione in casa McLaren dopo l’ultimo weekend di Suzuka, in cui il team di Woking ha conquistato uno strepitoso doppio piazzamento sul podio nel Gran Premio del Giappone 2023, valevole come sedicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. La storica scuderia britannica, rivelazione della seconda metà del campionato, è stata infatti la seconda forza in campo alle spalle dell’imprendibile Red Bull di Max Verstappen raccogliendo un secondo posto con Lando Norris ed un terzo con Oscar Piastri.

“Questa settimana in Giappone abbiamo raggiunto un traguardo importante nel nostro viaggio alla McLaren. Per la prima volta in questa stagione siamo riusciti a salire sul podio con entrambe le vetture, ed è anche una prima volta assoluta per Oscar in Formula 1, un risultato fenomenale nella sua stagione da rookie“, dichiara il team principal Andrea Stella.

“Siamo felicissimi per lui e molto contenti come squadra di averlo reso possibile. Lo straordinario lavoro di tutti in pista ed in fabbrica ha fatto la differenza, e guardiamo al resto della stagione con ottimismo. Sarà difficile ripetere questo risultato, ma daremo il massimo e speriamo di fare un ulteriore passo in avanti in termini di prestazioni”, aggiunge il 52enne nativo di Orvieto al sito ufficiale della McLaren.

Foto: LPS