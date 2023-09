Moto3, Masià vince in solitaria il GP d’India e aggancia Holgado nel Mondiale. 3° Sasaki

Jaume Masià continua la sua splendida striscia di risultati e, dopo i secondi posti di Barcellona e Misano, sale sul gradino più alto del podio vincendo in solitaria il Gran Premio d’India 2023, valevole come tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale Moto3. Lo spagnolo del Team Leopard, al secondo successo dell’anno, ha dominato in lungo e in largo sull’inedito Buddh International Circuit tagliando il traguardo con un margine di 5″ sul gruppo degli inseguitori.

Il finale di gara è stato particolarmente intenso infatti solo nella lotta per il podio, con Kaito Toba che si è preso la piazza d’onore all’ultimo giro sfruttando il duello fratricida all’interno del Team Liqui Moly Husqvarna Intact GP tra Ayumu Sasaki ed il giovane olandese Collin Veijer, caduto in seguito ad un contatto con il compagno di squadra giapponese.

Buon quarto posto per il leader del campionato Daniel Holgado, protagonista di una rimonta importante dalla sesta fila in griglia che gli ha consentito di limitare i danni in ottica iridata dopo un avvio di weekend complicatissimo. Quinta piazza per David Alonso davanti a David Muñoz, mentre Riccardo Rossi è il primo degli italiani in settima posizione. Completano la top10 Ivan Ortolà, Stefano Nepa e Josè Antonio Rueda, ma va segnalata la buona prova del rookie Filippo Farioli (11°). Peccato per Matteo Bertelle, scivolato nelle prime fasi mentre si trovava in lizza per il podio.

Dopo il GP d’India, si forma una coppia composta da Holgado e Masià al comando della classifica generale con un vantaggio di 1 punti su Sasaki, 23 su Alonso, 27 su Oncu, 40 su Ortolà, 73 su Moreira e 80 su Rueda.

CLASSIFICA GP INDIA 2023 MOTO3

1 Jaume MASIA 5 31:58.245 31:58.245 2:01.854 Leopard Racing Honda 2 Kaito TOBA 27 5.477 5.477 2:02.052 SIC58 Squadra Corse Honda 3 Ayumu SASAKI 71 0.307 5.784 2:02.478 Liqui Moly Husqvarna Intact GP Husqvarna 4 Daniel HOLGADO 96 2.333 8.117 2:00.492 Red Bull KTM Tech3 KTM 5 David ALONSO 80 0.123 8.240 2:00.432 GASGAS Aspar Team GasGas 6 David MUÑOZ 44 1.186 9.426 2:01.011 BOE Motorsports KTM 7 Riccardo ROSSI 54 0.004 9.430 2:00.827 SIC58 Squadra Corse Honda 8 Ivan ORTOLÁ 48 2.205 11.635 2:02.071 Angeluss MTA Team KTM 9 Stefano NEPA 82 0.774 12.409 2:00.527 Angeluss MTA Team KTM 10 José Antonio RUEDA 99 3.697 16.106 2:01.214 Red Bull KTM Ajo KTM 11 Filippo FARIOLI 7 0.217 16.323 2:00.612 12 Xavier ARTIGAS 43 0.108 16.431 2:01.322 CFMOTO Racing PruestelGP CFMoto 13 Diogo MOREIRA 10 2.873 19.304 2:02.156 MT Helmets MSI KTM 14 Deniz ÖNCÜ 53 3.629 22.933 2:01.181 Red Bull KTM Ajo KTM 15 Ryusei YAMANAKA 6 3.120 26.053 2:03.576 GASGAS Aspar Team GasGas 16 Joshua WHATLEY 70 4.548 30.601 2:02.923 Visiontrack Racing Team Honda 17 Lorenzo FELLON 20 4.434 35.035 2:01.980 CIP Green Power KTM 18 Mario AJI 64 0.161 35.196 2:02.097 Honda Team Asia Honda 19 Ana CARRASCO 22 0.179 35.375 2:02.025 BOE Motorsports KTM 20 Danial SHAHRIL 57 8.837 44.212 2:03.649 21 Syarifuddin AZMAN 63 4.219 48.431 2:01.968 MT Helmets MSI KTM NC Collin VEIJER 95 48.531 2:01.217 Liqui Moly Husqvarna Intact GP Husqvarna NC Taiyo FURUSATO 72 48.631 2:10.385 Honda Team Asia Honda NC Scott OGDEN 19 48.731 2:00.936 Visiontrack Racing Team Honda NC Tatsuki SUZUKI 24 48.879 2:00.602 Leopard Racing Honda NC David SALVADOR 38 48.979 2:00.212 CIP Green Power KTM NC Matteo BERTELLE 18 49.079 1:59.710 Rivacold Snipers Team Honda NC Joel KELSO 66 49.179 2:03.404 CFMOTO Racing PruestelGP CFMoto

