Moto2, Pedro Acosta ancora al comando dopo le FP2 davanti a Celestino Vietti. Solo 17Â° Arbolino

Pedro Acosta è il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera Romagnola. Lo spagnolo, dopo aver concluso in testa questa mattina, si migliora di cinque decimi e fa segnare un gran tempo: 1:35.921. Il leader del Mondiale vuole ulteriormente consolidare la sua prima piazza nella classifica piloti e sul giro secco appare difficilmente avvicinabile.

Decisamente convincente il ritmo di Celestino Vietti, che nella parte centrale di queste FP2 ha fatto registrare diversi giri intorno all’1’36″6 e all’1’36″7: il pilota italiano vuole far bene nel Gran Premio di casa dopo la bellissima vittoria di Spielberg che ha rilanciato un’annata piena di difficoltà. Già la prima sessione era stata positiva con il terzo posto, questo pomeriggio è riuscito ulteriormente a migliorarsi.

Non riesce ad entrare in top 14 e in zona Q2 un deludente Tony Arbolino, solo diciassettesimo a 1″213 di ritardo nei confronti di Acosta. Il milanese dovrà svoltare nella giornata di domani per avvicinarsi al vertice. Oltre a Vietti non ci sono miglioramenti da parte degli altri italiani, che sono tutti fuori di primi 14: Mattia Pasini 16°, Dennis Foggia 21°. Diverse cadute nel finale della sessione tra cui quelle di Aron Canet e Somkiat Chantra, entrambi comunque attualmente qualificati per il Q2.

Foto: MotoGP.com