Moto3, Masià davanti a tutti nelle FP2 a Misano, Nepa e Fenati in zona Q2

Jaume Masià chiude al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera Romagnola. Lo spagnolo della Honda Leopard Racing firma il tempo di 1:42.154, battendo in extremis Ayumu Sasaki, staccato di 75 millesimi nei confronti dell’iberico che vuole recuperare il gap nel Mondiale proprio nei confronti di Sasaki e del leader Daniel Holgado.

Holgado che si è nascosto in questa sessione, non entrando mai particolarmente in ritmo e giungendo in dodicesima posizione staccato di 604 millesimi rispetto al leader. Particolarmente in palla anche gli altri protagonisti del Mondiale piloti: Deniz Oncu terzo, David Alonso quarto e Ivan Ortolà quinto.

In zona Q2 ci sono attualmente due italiani: Stefano Nepa in settima posizione, staccato di 317 millesimi nei confronti di Masià, e Romano Fenati decimo, staccato di 461 millesimi. Non brillantissime invece le prove di Riccardo Rossi e Filippo Farioli, rispettivamente in diciottesima e diciannovesima posizione. Qualificato per il rotto della cuffia Tatsuki Susuki nonostante la caduta nel finale di sessione.

CLASSIFICA TEMPI MOTO3 P2 GP SAN MARINO

1 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1’42.154 14 15 206.8

2 71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1’42.229 11 13 0.075 0.075 208.0

3 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 1’42.283 15 17 0.129 0.054 204.9

4 80 David ALONSO COL Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1’42.288 14 17 0.134 0.005 205.3

5 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1’42.431 13 16 0.277 0.143 206.5

6 66 Joel KELSO AUS CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1’42.433 9 12 0.279 0.002 205.7

7 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1’42.471 14 14 0.317 0.038 206.8

8 27 Kaito TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’42.552 13 13 0.398 0.081 207.6

9 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’42.557 13 14 0.403 0.005 207.6

10 55 Romano FENATI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’42.615 15 15 0.461 0.058 206.8

11 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1’42.735 13 17 0.581 0.120 207.6

12 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’42.758 13 13 0.604 0.023 207.6

13 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1’42.788 14 14 0.634 0.030 208.4

14 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1’42.801 13 13 0.647 0.013 210.5

15 63 Syarifuddin AZMAN MAL MT Helmets – MSI KTM 1’42.876 11 14 0.722 0.075 206.8

16 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1’42.889 13 13 0.735 0.013 207.2

17 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1’42.925 11 13 0.771 0.036 206.5

18 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’42.988 13 15 0.834 0.063 205.3

19 7 Filippo FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’43.070 8 13 0.916 0.082 206.5

20 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1’43.078 14 16 0.924 0.008 205.7

21 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets – MSI KTM 1’43.142 11 11 0.988 0.064 209.7

22 18 Matteo BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’43.290 11 15 1.136 0.148 206.8

23 38 David SALVADOR SPA CIP Green Power KTM 1’43.394 15 15 1.240 0.104 205.3

24 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1’43.738 6 8 1.584 0.344 207.2

25 6 Ryusei YAMANAKA JPN Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1’43.773 11 14 1.619 0.035 206.8

26 20 Lorenzo FELLON FRA CIP Green Power KTM 1’43.808 15 15 1.654 0.035 205.7

27 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 1’43.823 13 13 1.669 0.015 204.5

28 22 Ana CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM 1’44.173 11 14 2.019 0.350 206.5

Foto: Valerio Origo