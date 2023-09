F1, Christian Horner: “Nessun pilota può battere Max Verstappen con la stessa macchina”

Nessuno come lui. Siamo alla vigilia delle qualifiche del GP d’Italia, round del Mondiale 2023 di F1. La Ferrari si presenta all’appuntamento di Monza con la motivazione di gettare il cuore oltre l’ostacolo, considerando i tanti problemi della sua stagione. Nel week end brianzolo la Rossa ha alzato l’asticella, decidendo di sfruttare Power Unit “fresche” sulle monoposto del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz per avere un qualcosa in più.

Tuttavia, i favori del pronostico spettano come sempre alla Red Bull e in particolare a Max Verstappen. L’olandese è reduce dal trionfo di casa a Zandvoort (Paesi Bassi), dove ha vinto in maniera chiara e portato a nove le affermazioni consecutive quest’anno, eguagliando il primato di Sebastian Vettel del 2013. La domanda però che gli appassionati fanno è la seguente: con la stessa vettura, c’è un pilota che potrebbe battere Max?

A questo quesito, anche per difendere quanto stia facendo il messicano Sergio Perez, ha risposto il Team Principal Christian Horner: “In questo momento penso che nessun pilota in F1 possa battere Verstappen, guidando la stessa macchina. Il suo feeling con la RB19 è unico e sa sfruttarla in maniera speciale. Dopo la vittoria ottenuta nel 2021, ha compiuto un grande step in avanti“, ha sottolineato ai microfoni di Sky Sport Horner.

In sostanza, il concetto espresso dal manager britannico è che la capacità di “cucirsi” la monoposto sulla base delle proprie caratteristiche di guida porta a quello che sta accadendo in pista, replicando un po’ quanto fatto da Lewis Hamilton nell’era del dominio Mercedes.

