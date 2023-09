Moto2, FP2: Acosta segna il quarto tempo nella seconda sessione di prove, lontano Arbolino

Termina la seconda sessione di prove di Moto2, segmento valido per il GP di Catalogna, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2023. Nella FP2 infatti per sommi capi si è ripetuto al vertice il canovaccio della FP1, con Acosta ancora in buon ritmo e un Tony Arbolino che sembra non riuscire ad accorciare le distanze sul diretto avversario in ottica classifica Mondiale.

Acosta (Red Bull KTM Ajo) infatti ha registrato il quarto tempo, girando in 1:45.102 posizionandosi alle spalle di Manuel Gonzalez (Correos Prepago Yamaha), più veloce di tutti con 1:44.956, Alonso Lopez (Beta Tools SpeedUP), secondo a +0.019, e di Albert Arenas (Red Bull KTM Ajo), terzo a +0.035.

Arbolino (Elf Marc VDS Racing Team) si è invece dovuto accontentare soltanto del tredicesimo posto, migliorando soltanto l’ultimo giro e segnando 1:45.599.

Tra gli italiani bene Celestino Vietti (Fantic Racing) dentro la top 14 con il nono posto e un tempo di 1:45.484. Fuori invece Deniss Foggia, diciassettesimo con 1:45.881, dunque fuori soltanto per 77 centesimi.

Foto: Live Photo Sport