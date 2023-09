Moto2, bandiera rossa in India al via: carambola pazzesca in curva-1, Vietti coinvolto

Lo si era detto alla vigilia che curva-1 del GP d’India, round del Motomondiale, sarebbe stata molto difficile da interpretare. Nella Sprint Race di ieri in MotoGP, l’errore in frenata di Luca Marini aveva portato al tamponamento sul compagno di squadra Marco Bezzecchi e alla caduta di Marini stesso, fratturatosi la clavicola sinistra.

Un qualcosa del genere che si è replicato in Moto2. Al via del GP, infatti, c’è stata una carambola in cui a finire per terra sono stati Chantra, Alcoba, Vietti, Ramirez e Hada. La Direzione Gara è intervenuta, facendo scattare il regime di bandiera rossa e sospendendo la corsa.

@somkiat35, @jeremyalcoba, Vietti @24Marcosramirez and Hada are the riders involved and they are all conscious

The race will be shortened to a 12-lap distance, with original grid positions and quick re-start procedure #IndianGP pic.twitter.com/GaSYwrcAw5

— MotoGP™ (@MotoGP) September 24, 2023