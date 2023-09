Milan-Verona oggi in tv, Serie A: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni

Si entra nel vivo della quinta giornata della Serie A 2023-2024. Dopo i primi due anticipi disputati nella serata di ieri, oggi si tornerà in campo per altri incontri. Tra i più interessanti, ovviamente, va segnalato Milan-Hellas Verona che ci aiuterà a capire qualcosa di più preciso sul momento delle due squadre.

Il match si giocherà alle ore 15.00 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro e metterà di fronte i padroni di casa allenati da mister Stefano Pioli ai gialloblù, reduci da un ottimo avvio di campionato. I rossoneri, dopo il pesantissimo ko per 1-5 nel derby contro l’Inter, e lo 0-0 di Champions League contro il Newcastle, proveranno a tornare ai 3 punti per scuotersi dopo giorni complicati.

Dall’altra parte, però, troveranno un Hellas Verona che ha davvero approcciato nella giusta maniera alla nuova annata. 7 punti nelle prime 4 uscite sono un viatico importante per una formazione che nella scorsa stagione ha letteralmente vissuto con l’acqua alla gola e che, di conseguenza, proverà a cercare il “colpaccio” anche in casa dei rossoneri.

La sfida tra Milan e Verona, valevole per la 5a giornata della Serie A 2023-2024 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport sarà visibile (previo abbonamento) su ZONA DAZN (canale 214) e, per questo canale, anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO QUINTA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Sabato 23 settembre

Ore 15.00 Milan-Hellas Verona – diretta su DAZN

PROGRAMMA QUINTA GIORNATA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento.

Diretta streaming: DAZN, NOW e SkyGO per ZONA DAZN

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musan, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Lazovic; Ngonge, Folorunsho; Djuric.

Foto: LaPresse