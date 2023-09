Milan-Newcastle oggi in tv, Champions League: orario, canale, programma in chiaro, streaming, formazioni

La UEFA Champions League 2023/2024 sta ufficialmente per partire. La fase a gironi della massima competizione europea per club inizierà oramai tra pochissime ore. Dopo una lunga estate fatta di turni preliminari per scoprire le ultime squadre in grado di staccare un pass per la manifestazione, stiamo per entrare nel vivo del torneo. E non vanno dimenticate, tra le 32 squadre partecipanti, le quattro italiane protagoniste: a tal proposito focalizziamoci maggiormente sul Milan.

Gli uomini di Stefano Pioli, quest’oggi martedì 19 settembre, esordiranno in Champions League. I rossoneri, a partire dalle ore 18.45 all’interno di un San Siro che si prevede infuocato, ospiteranno il Newcastle. Subito dunque una partita ricca di ricordi per Leao e compagni che se la vedranno con un ex Milan: stiamo ovviamente parlando di Sandro Tonali. Il centrocampista, dallo scorso 3 luglio è ufficialmente un giocatore dei Magpies.

Le urne e il destino hanno voluto che le due squadre condividessero il Gruppo F, assieme al PSG di un altro ex, Donnarumma, e il Borussia Dortmund. Reduci dalle cinque scoppole rifilategli dal Milan, Pioli e i suoi vorranno risollevarsi in Champions League ma avranno di fronte una squadra ostica e ben organizzata, reduce da una vittoria in campionato dopo tre sconfitte di fila. Vedremo quindi quale delle due formazioni riuscirà a spuntarla.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Milan-Newcastle, match valido per la 1ma giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252, Sky Sport 4K (canale 213). La diretta streaming avverrà invece su NOW, Infinity+, Sky Go. Non mancherà, ovviamente, la diretta LIVE TESTUALE sul nostro sito OA Sport.

CALENDARIO MILAN-NEWCASTLE (MARTEDI’ 19 SETTEMBRE)

Martedì 19 settembre

Ore 18.45 – Milan-Newcastle – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252, Sky Sport 4K (canale 213). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go. Diretta live testuale su OA Sport

PROGRAMMA MILAN-NEWCASTLE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252, Sky Sport 4K (canale 213), per gli abbonati.

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252, Sky Sport 4K (canale 213), per gli abbonati. Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go, per gli abbonati.

NOW, Infinity+, Sky Go, per gli abbonati. Diretta live testuale: OA Sport

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-NEWCASTLE

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernández; Loftus-Cheek, Krunić, Reijnders; Chukwueze/Pulisic, Giroud, R. Leão. Allenatore: Pioli.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Bruno Guimaraes, Anderson, Longstaff; Almiron, Isak, Gordon. Allenatore: Howe.

