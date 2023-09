Lotta, Mondiali 2023: Luca Dariozzi esce di scena nella greco-romana, assegnati gli ultimi titoli femminili

Non si apre nel migliore dei modi per l’Italia il programma della greco-romana ai Campionati Mondiali 2023 di lotta, in corso di svolgimento alla Stark Arena di Belgrado e valevole come primo evento di qualificazione a cinque cerchi per i Giochi di Parigi 2024. L’unico azzurro impegnato nella sesta giornata della rassegna iridata è stato infatti subito eliminato, perdendo la possibilità di giocarsi il pass olimpico nella capitale serba.

Luca Dariozzi ha avuto la peggio nel turno preliminare dei 77 kg contro l’albanese Kevin Kupi ai punti per 2-6, mancando successivamente il ripescaggio in seguito alla sconfitta del suo avversario ai sedicesimi di finale. Domani la selezione tricolore proverà a piazzare almeno un acuto schierando Jacopo Sandron (60 kg) e Nikoloz Kakhelashvili (97 kg) in categorie olimpiche e Zaur Kabaloev nei 72 kg non olimpici.

Nella serata odierna sono stati assegnati infine gli ultimi titoli femminili, senza azzurre protagoniste nel Final Block. Stati Uniti in trionfo nei 72 kg (non olimpici) con Amit Elor, mentre le altre tre categorie fanno tutte parte del programma a cinque cerchi. Medaglia d’oro al Giappone nei 53 kg grazie ad Akari Fujinami, che ha sconfitto in finape per 10-0 la bielorussa Vanesa Kaladzinskaya. Nei 62 kg la kirghisa Aisuluu Tynybekova si è imposta in finale sulla nipponica Sakura Motoki per 4-1, mentre la turca Buse Tosun ha vinto l’oro nei 68 kg schienando la mongola Enkhsaikhany Delgermaa.

