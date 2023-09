Lotta, Mondiali 2023: gli italiani che possono provare ad agguantare il pass olimpico

Primo momento della verità ormai alle porte per la lotta italiana, che si appresta ad affrontare il primo evento di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi 2024 in occasione degli imminenti Campionati Mondiali 2023. La rassegna iridata, in programma a Belgrado dal 16 al 24 settembre, assegnerà un totale di 90 pass a cinque cerchi, ovvero 5 per ogni categoria presente alle Olimpiadi.

L’Italia schiera nella capitale serba un rappresentante in 15 categorie olimpiche (sulle 18 complessive), con l’obiettivo di qualificare al primo colpo il maggior numero possibile di atleti per Parigi. Chance importanti in tal senso nello stile libero per Frank Chamizo (bronzo iridato e argento europeo in carica) nei 74 kg, ma possono provarci da outsider anche Abraham Conyedo (bronzo olimpico a Tokyo nei 97 kg) nei 125 kg, Benjamin Honis nei 97 kg e Simone Piroddu nei 57 kg.

Scenario più complesso nella greco-romana, in cui la selezione tricolore punta tanto su Nikoloz Kakhelashvili (quinto agli ultimi Mondiali) nei 97 kg e spera in un grande exploit di Mirco Minguzzi negli 87 kg. Possibilità di top5 sulla carta esigue, a meno di sorteggi ed incastri favorevoli, per Jacopo Sandron (60), Ignazio Sanfilippo (67) e Riccardo Abbrescia (77 kg).

Settore femminile azzurro che va a caccia della carta olimpica in quattro eventi, ma servirà un’impresa alle nostre portacolori per raggiungere l’obiettivo pass in Serbia. Fari puntati sulla giovane promessa Aurora Russo, reduce dalla doppietta Europeo-Mondiale Under 20 e pronta a stupire tutti anche tra le senior nei 57 kg, mentre le altre italiane in gara sono Emanuela Liuzzi (bronzo europeo in carica) nei 50 kg, Elena Esposito (bronzo mondiale U23 nel 2022) nei 62 kg ed Enrica Rinaldi (bronzo continentale 2022) nei 76 kg.

