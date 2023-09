Tiro a volo, Europei 2023: azzurre d’oro! L’Italia vince la gara a squadre dello skeet

Il cielo è azzurro ad Osijek, località della Croazia che sta ospitando in questi giorni i Campionati Europei 2023 di tiro a volo. L’Italia ha infatti vinto con ampio margine la medaglia d’oro nella gara a squadre femminile, imponendosi nettamente contro la Slovacchia nel Gold Medal Match.

Un 6-0 (12-11, 11-10, 9-8) netto quello firmato da Martina Bartolomei, Simona Scocchetti e Diana Bacosi, abili a mettere a referto 32 piattelli su 36 contro i 29/36 colpiti da Vanessa Hockova, Monika Stribava e Lucia Kopcanova.

Si rinforza dunque il bottino azzurro in Croazia che, dopo l’argento di Diana Bacosi, il bronzo di Tammaro Cassandro e l’altro argento degli ultimi due atleti citati nello skeet misto, aggiunge il metallo più pregiato alla propria bacheca.

Successo netto per 6-0 (11-10, 12-7, 10-9) anche della Gran Bretagna nella finalina per il bronzo: Amber Jo Rutter, Emily Jane e Alexandra Anne Sekggs hanno infatti rotto 33 piattelli, sette in più rispetto alle ceche Barbora Sumova, Anna Sindelarova e Martina Kucerova, alla fine quarte classificate con 26/36.

