Lotta, Mondiali 2023: assegnati gli ultimi tre titoli iridati nella greco-romana a Belgrado

Cala il sipario alla Stark Arena di Belgrado sui Campionati Mondiali 2023 di lotta, valevoli come primo appuntamento di qualificazione per i Giochi di Parigi 2024. La decima e ultima giornata della manifestazione ha visto l’assegnazione degli ultimi tre titoli iridati nella greco-romana: due nelle categorie olimpiche 67 e 87 kg ed uno nella categoria non olimpica 63 kg.

Non erano impegnati atleti italiani nel programma odierno, in seguito all’eliminazione di Mirco Minguzzi e Ignazio Sanfilippo nella mattinata di ieri. Cuba in trionfo nei 67 kg con Luis Orta, oro alle Olimpiadi di Tokyo 2021, che ha vinto il primo oro mondiale senior della carriera battendo 4-3 in finale l’azero Hasrat Jafarov e qualificando il suo Paese a Parigi 2024.

Primo sigillo iridato anche per il turco Ali Cengiz, che si è imposto nell’atto conclusivo degli 87 kg avendo la meglio ai punti per 8-7 sull’ungherese David Losonczi e staccando il pass non nominale per i Giochi Olimpici parigini. Da segnalare infine il successo del georgiano Leri Abuladze, che ha battuto l’azero Murad Mammadov per priorità sul punteggio di 2-2 nella finalissima dei 63 kg.

Foto: Lapresse