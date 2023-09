Vuelta a España 2023, tutte le classifiche: Herrada nuova maglia a pois

L’arrivo in salita di La Laguna Negra. Vinuesa non cambia le gerarchie in classifica generale. Nell’undicesima tappa della Vuelta a España 2023 gli uomini di classifica se la prendono comoda, lasciando il successo a Jesus Herrada della Cofidis; solo Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) ha provato uno scattino negli ultimi metri, ma la maglia rossa Sepp Kuss (Jumbo-Visma) ha risposto nella maniera migliore, rimanendo in vetta alla classifica e cristallizzando la top 10.

L’unica vera variazione è nella classifica della maglia a pois, quella per i Gran Premi della Montagna: con il successo odierno, Herrada conquista dieci punti che lo portano in testa nella particolare graduatoria, scavalcando l’argentino Eduardo Sepulveda (Lotto-Dstny) ed Evenepoel grazie ai suoi 22 punti totali.

Nessun cambio invece nelle altre classifiche: Evenepoel rimane il miglior giovane e dunque detentore della maglia bianca avanti a Lenny Martinez (Groupama-FDJ), mentre Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) vestirà ancora una volta la maglia verde della classifica a punti, alle sue spalle ora c’è Andreas Kron, distante 76 lunghezze.

CLASSIFICA GENERALE

1 1 – KUSS Sepp Jumbo-Visma 20 10″ 39:27:45

2 2 – SOLER Marc UAE Team Emirates 6″ 0:26

3 3 – EVENEPOEL Remco Soudal – Quick Step 22″ 1:09

4 4 – ROGLIČ Primož Jumbo-Visma 10″ 1:36

5 5 – MARTINEZ Lenny Groupama – FDJ 6″ 2:02

6 6 – ALMEIDA João UAE Team Emirates 2:16

7 7 – VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 8″ 2:22

8 8 – AYUSO Juan UAE Team Emirates 8″ 2:25

9 9 – MAS Enric Movistar Team 2:50

10 10 – VLASOV Aleksandr BORA – hansgrohe 3:14

11 11 – LANDA Mikel Bahrain – Victorious 3:21

12 12 – DE LA CRUZ David Astana Qazaqstan Team 4:34

13 13 – CARTHY Hugh EF Education-EasyPost 4:56

14 14 – UIJTDEBROEKS Cian BORA – hansgrohe 5:16

15 15 – CRAS Steff TotalEnergies 6:31

16 16 – BUITRAGO Santiago Bahrain – Victorious 6:37

17 17 – RUBIO Einer Augusto Movistar Team ,,

18 21 ▲3 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 7:34

19 18 ▼1 RODRÍGUEZ Cristián Team Arkéa Samsic 8:26

20 19 ▼1 ROCHAS Rémy Cofidis 9:01

21 20 ▼1 VALTER Attila Jumbo-Visma 14:00

22 22 – POELS Wout Bahrain – Victorious 14:37

23 25 ▲2 MOLARD Rudy Groupama – FDJ 14:54

24 23 ▼1 LÓPEZ Juan Pedro Lidl – Trek 16:11

25 26 ▲1 CATTANEO Mattia Soudal – Quick Step 21:50

26 27 ▲1 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 8″ 22:54

27 24 ▼3 KÄMNA Lennard BORA – hansgrohe 2″ 25:09

28 28 – NAVARRO Daniel Burgos-BH 25:14

29 34 ▲5 CAICEDO Jonathan Klever EF Education-EasyPost 25:36

30 31 ▲1 TIBERI Antonio Bahrain – Victorious 26:28

31 29 ▼2 HIGUITA Sergio BORA – hansgrohe 26:35

32 35 ▲3 OURSELIN Paul TotalEnergies 2″ 27:45

33 32 ▼1 BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe 28:07

34 33 ▼1 BARDET Romain Team dsm – firmenich 4″ 28:48

35 30 ▼5 CHEREL Mikaël AG2R Citroën Team 30:56

36 36 – KELDERMAN Wilco Jumbo-Visma 32:12

37 37 – HIRT Jan Soudal – Quick Step 36:17

38 48 ▲10 GODON Dorian AG2R Citroën Team 38:17

39 38 ▼1 RIES Michel Team Arkéa Samsic 38:33

40 44 ▲4 SÁNCHEZ Luis León Astana Qazaqstan Team 38:58

41 41 – TRATNIK Jan Jumbo-Visma 39:21

42 40 ▼2 COSTA Rui Intermarché – Circus – Wanty 40:15

43 52 ▲9 GRÉGOIRE Romain Groupama – FDJ 10″ 40:44

44 53 ▲9 PRODHOMME Nicolas AG2R Citroën Team 41:21

45 46 ▲1 WARBASSE Larry AG2R Citroën Team 42:19

46 62 ▲16 VERVAEKE Louis Soudal – Quick Step 43:06

47 43 ▼4 ZWIEHOFF Ben BORA – hansgrohe 44:00

48 39 ▼9 FERNÁNDEZ Rubén Cofidis 44:50

49 50 ▲1 BERNAL Egan INEOS Grenadiers 45:11

50 42 ▼8 OLIVEIRA Nelson Movistar Team 46:33

51 55 ▲4 DOUBEY Fabien TotalEnergies 48:27

52 56 ▲4 BARCELÓ Fernando Caja Rural – Seguros RGA 49:42

53 45 ▼8 POOLE Max Team dsm – firmenich 49:54

54 47 ▼7 QUINN Sean EF Education-EasyPost 52:15

55 51 ▼4 GESINK Robert Jumbo-Visma 53:00

56 49 ▼7 CASTROVIEJO Jonathan INEOS Grenadiers 53:23

57 57 – FISHER-BLACK Finn UAE Team Emirates 54:01

58 61 ▲3 PETILLI Simone Intermarché – Circus – Wanty 54:57

59 64 ▲5 KNOX James Soudal – Quick Step 55:51

60 54 ▼6 VAN EETVELT Lennert Lotto Dstny 56:15

61 73 ▲12 HERRADA Jesús Cofidis 10″ 56:38

62 67 ▲5 ELISSONDE Kenny Lidl – Trek 56:57

63 63 – SOBRERO Matteo Team Jayco AlUla 56:58

64 66 ▲2 DOMBROWSKI Joe Astana Qazaqstan Team 57:07

65 59 ▼6 ENGELHARDT Felix Team Jayco AlUla 59:02

66 60 ▼6 LAZKANO Oier Movistar Team 6″ 59:13

67 81 ▲14 KRON Andreas Lotto Dstny 22″ 1:01:06

68 65 ▼3 HAMILTON Chris Team dsm – firmenich 1:01:07

69 76 ▲7 ARCAS Jorge Movistar Team 1:01:33

70 71 ▲1 ZEITS Andrey Astana Qazaqstan Team 1:01:56

71 58 ▼13 STORER Michael Groupama – FDJ 1:02:37

72 85 ▲13 GANNA Filippo INEOS Grenadiers 6″ 1:04:19

73 75 ▲2 BOUCHARD Geoffrey AG2R Citroën Team 1:04:33

74 84 ▲10 PICCOLO Andrea EF Education-EasyPost 1:04:55

75 69 ▼6 GARCÍA CORTINA Iván Movistar Team 1:05:49

76 92 ▲16 SÁNCHEZ Pelayo Burgos-BH 1:06:31

77 88 ▲11 DÍAZ José Manuel Burgos-BH 1:06:52

78 79 ▲1 CAMARGO Diego Andrés EF Education-EasyPost 1:06:57

79 78 ▼1 OKAMIKA Ander Burgos-BH 6″ 1:06:58

80 70 ▼10 ERVITI Imanol Movistar Team 1:07:56

81 68 ▼13 FELLINE Fabio Astana Qazaqstan Team 1:08:12

82 93 ▲11 JOUSSEAUME Alan TotalEnergies 1:09:15

83 91 ▲8 OWSIAN Łukasz Team Arkéa Samsic 1:09:25

84 87 ▲3 TOUZÉ Damien AG2R Citroën Team 1:09:41

85 72 ▼13 KOCH Jonas BORA – hansgrohe 1:10:46

86 89 ▲3 VAUQUELIN Kévin Team Arkéa Samsic 1:12:27

87 77 ▼10 BARRENETXEA Jon Caja Rural – Seguros RGA 1:12:29

88 96 ▲8 NICOLAU Joel Caja Rural – Seguros RGA 6″ 1:13:09

89 80 ▼9 GERMANI Lorenzo Groupama – FDJ 1:13:52

90 74 ▼16 MOLLEMA Bauke Lidl – Trek 1:14:42

91 95 ▲4 MOSCA Jacopo Lidl – Trek 1:14:49

92 86 ▼6 BALDERSTONE Abel Caja Rural – Seguros RGA 1:14:56

93 103 ▲10 MAAS Jan Team Jayco AlUla 1:15:37

94 83 ▼11 VAN BAARLE Dylan Jumbo-Visma 1:15:44

95 82 ▼13 MONIQUET Sylvain Lotto Dstny 6″ 1:18:45

96 100 ▲4 LE BERRE Mathis Team Arkéa Samsic 1:19:28

97 101 ▲4 SÜTTERLIN Jasha Bahrain – Victorious 1:20:35

98 105 ▲7 GESBERT Élie Team Arkéa Samsic 1:20:38

99 94 ▼5 BERNARD Julien Lidl – Trek 1:20:43

100 90 ▼10 AULAR Orluis Caja Rural – Seguros RGA 6″ 1:20:52

101 107 ▲6 EZQUERRA Jesús Burgos-BH 1:21:23

102 97 ▼5 PRONSKIY Vadim Astana Qazaqstan Team 1:22:29

103 104 ▲1 SCHLEGEL Michal Caja Rural – Seguros RGA 1:23:41

104 102 ▼2 FRAILE Omar INEOS Grenadiers 1:24:12

105 116 ▲11 JOHANSEN Julius Intermarché – Circus – Wanty 1:24:45

106 110 ▲4 BOL Jetse Burgos-BH 1:26:23

107 99 ▼8 VENDRAME Andrea AG2R Citroën Team 4″ 1:26:55

108 112 ▲4 LEDANOIS Kévin Team Arkéa Samsic 1:27:15

109 106 ▼3 TAARAMÄE Rein Intermarché – Circus – Wanty 1:27:25

110 98 ▼12 GHEBREIGZABHIER Amanuel Lidl – Trek 1:27:51

111 108 ▼3 SERRY Pieter Soudal – Quick Step 1:28:29

112 124 ▲12 ASKEY Lewis Groupama – FDJ 1:30:26

113 111 ▼2 LAPEIRA Paul AG2R Citroën Team 1:30:30

114 118 ▲4 DE GENDT Thomas Lotto Dstny 1:30:33

115 109 ▼6 DENZ Nico BORA – hansgrohe 1:31:52

116 115 ▼1 VAN DEN BERG Julius EF Education-EasyPost 1:32:29

117 113 ▼4 SEPÚLVEDA Eduardo Lotto Dstny 6″ 1:33:19

118 137 ▲19 VERGAERDE Otto Lidl – Trek 1:33:30

119 136 ▲17 FLYNN Sean Team dsm – firmenich 4″ 19:17:16

120 114 ▼6 NOVAK Domen UAE Team Emirates 1:34:04

121 125 ▲4 BARTHE Cyril Burgos-BH 1:34:38

122 117 ▼5 SOUPE Geoffrey TotalEnergies 10″ 1:35:23

123 120 ▼3 VAN GESTEL Dries TotalEnergies 4″ 1:36:00

124 123 ▼1 BERHE Welay Hagos Team Jayco AlUla 1:36:53

125 119 ▼6 GRIGNARD Sébastien Lotto Dstny 1:36:56

126 121 ▼5 VAN DEN BERG Marijn EF Education-EasyPost 8″ 1:37:22

127 145 ▲18 FAGUNDEZ Eric Antonio Burgos-BH 1:37:41

128 130 ▲2 BATTISTELLA Samuele Astana Qazaqstan Team 1:38:37

129 132 ▲3 HERRADA José Cofidis 1:39:20

130 122 ▼8 THEUNS Edward Lidl – Trek 8″ 1:39:44

131 128 ▼3 BISSEGGER Stefan EF Education-EasyPost 1:39:54

132 129 ▼3 COMBAUD Romain Team dsm – firmenich 1:40:56

133 126 ▼7 PLANCKAERT Edward Alpecin-Deceuninck 1:41:05

134 133 ▼1 HOFSTETTER Hugo Team Arkéa Samsic 1:43:02

135 127 ▼8 GROVES Kaden Alpecin-Deceuninck 36″ 1:43:56

136 146 ▲10 BIDARD François Cofidis 1:44:03

137 131 ▼6 GONZÁLEZ David Caja Rural – Seguros RGA 4″ 1:44:47

138 135 ▼3 VAN POPPEL Boy Intermarché – Circus – Wanty 1:44:52

139 134 ▼5 BAYER Tobias Alpecin-Deceuninck 1:45:32

140 140 – WATSON Samuel Groupama – FDJ 1:46:32

141 138 ▼3 OSBORNE Jason Alpecin-Deceuninck 1:46:43

142 144 ▲2 PEDERSEN Casper Soudal – Quick Step 2″ 1:47:33

143 141 ▼2 MENTEN Milan Lotto Dstny 1:48:14

144 139 ▼5 PAGE Hugo Intermarché – Circus – Wanty 1:48:29

145 143 ▼2 GRADEK Kamil Bahrain – Victorious 1:50:03

146 150 ▲4 CARVALHO Andre Cofidis 1:50:17

147 142 ▼5 MOLANO Juan Sebastián UAE Team Emirates 6″ 1:51:33

148 149 ▲1 DAVY Clément Groupama – FDJ 1:52:21

149 151 ▲2 BONNET Thomas TotalEnergies 1:52:30

150 147 ▼3 CIMOLAI Davide Cofidis 1:53:45

151 152 ▲1 HEIDUK Kim INEOS Grenadiers 1:53:57

152 148 ▼4 DRIZNERS Jarrad Lotto Dstny 1:54:07

153 156 ▲3 BALLERSTEDT Maurice Alpecin-Deceuninck 1:54:52

154 155 ▲1 HERREGODTS Rune Intermarché – Circus – Wanty 1:56:01

155 153 ▼2 GOVEKAR Matevž Bahrain – Victorious 1:56:38

156 157 ▲1 DAINESE Alberto Team dsm – firmenich 1:57:03

157 154 ▼3 OLIVEIRA Rui UAE Team Emirates 1:57:09

158 158 – JANSSENS Jimmy Alpecin-Deceuninck 1:58:30

159 160 ▲1 SCOTSON Callum Team Jayco AlUla 1:58:32

160 159 ▼1 GHYS Robbe Alpecin-Deceuninck 2:01:48

CLASSIFICA A PUNTI

1 1 – GROVES Kaden Alpecin-Deceuninck 158

2 5 ▲3 KRON Andreas Lotto Dstny 82

3 2 ▼1 EVENEPOEL Remco Soudal – Quick Step 79

4 3 ▼1 SOLER Marc UAE Team Emirates 73

5 4 ▼1 VENDRAME Andrea AG2R Citroën Team 66

6 6 – SOUPE Geoffrey TotalEnergies 61

7 9 ▲2 GANNA Filippo INEOS Grenadiers 59

8 7 ▼1 VAN DEN BERG Marijn EF Education-EasyPost 57

9 8 ▼1 THEUNS Edward Lidl – Trek 55

10 10 – GHEBREIGZABHIER Amanuel Lidl – Trek 52

11 11 – KUSS Sepp Jumbo-Visma 49

12 12 – VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 49

13 13 – ROGLIČ Primož Jumbo-Visma 48

14 14 – MOLANO Juan Sebastián UAE Team Emirates 48

15 15 – AULAR Orluis Caja Rural – Seguros RGA 47

16 16 – SOBRERO Matteo Team Jayco AlUla 46

17 17 – KÄMNA Lennard BORA – hansgrohe 45

18 18 – MARTINEZ Lenny Groupama – FDJ 42

19 19 – GONZÁLEZ David Caja Rural – Seguros RGA 42

20 20 – AYUSO Juan UAE Team Emirates 39

21 21 – HAMILTON Chris Team dsm – firmenich 39

22 22 – VAN GESTEL Dries TotalEnergies 38

23 23 – VLASOV Aleksandr BORA – hansgrohe 34

24 24 – MAS Enric Movistar Team 32

25 25 – ALMEIDA João UAE Team Emirates 30

26 49 ▲23 GRÉGOIRE Romain Groupama – FDJ 30

27 26 ▼1 LAZKANO Oier Movistar Team 30

28 27 ▼1 BARRENETXEA Jon Caja Rural – Seguros RGA 30

29 28 ▼1 ASKEY Lewis Groupama – FDJ 27

30 48 ▲18 CAICEDO Jonathan Klever EF Education-EasyPost 26

31 29 ▼2 FISHER-BLACK Finn UAE Team Emirates 26

32 30 ▼2 PAGE Hugo Intermarché – Circus – Wanty 26

33 – NICOLAU Joel Caja Rural – Seguros RGA 25

34 31 ▼3 FERNÁNDEZ Rubén Cofidis 25

35 62 ▲27 FLYNN Sean Team dsm – firmenich 25

36 32 ▼4 GARCÍA CORTINA Iván Movistar Team 23

37 33 ▼4 BARDET Romain Team dsm – firmenich 21

38 – HERRADA Jesús Cofidis 20

39 34 ▼5 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 20

40 36 ▼4 PICCOLO Andrea EF Education-EasyPost 20

41 35 ▼6 OKAMIKA Ander Burgos-BH 20

42 37 ▼5 COSTA Rui Intermarché – Circus – Wanty 20

43 38 ▼5 MENTEN Milan Lotto Dstny 20

44 39 ▼5 DAINESE Alberto Team dsm – firmenich 19

45 40 ▼5 LANDA Mikel Bahrain – Victorious 18

46 41 ▼5 POELS Wout Bahrain – Victorious 17

47 42 ▼5 BARCELÓ Fernando Caja Rural – Seguros RGA 17

48 43 ▼5 HERREGODTS Rune Intermarché – Circus – Wanty 17

49 – OURSELIN Paul TotalEnergies 16

50 44 ▼6 VAN EETVELT Lennert Lotto Dstny 15

51 45 ▼6 LE BERRE Mathis Team Arkéa Samsic 15

52 46 ▼6 PEDERSEN Casper Soudal – Quick Step 15

53 47 ▼6 RODRÍGUEZ Cristián Team Arkéa Samsic 14

54 – OWSIAN Łukasz Team Arkéa Samsic 13

55 – MAAS Jan Team Jayco AlUla 12

56 – THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 11

57 50 ▼7 NAVARRO Daniel Burgos-BH 11

58 51 ▼7 UIJTDEBROEKS Cian BORA – hansgrohe 10

59 52 ▼7 CRAS Steff TotalEnergies 10

60 53 ▼7 CATTANEO Mattia Soudal – Quick Step 10

61 – SÁNCHEZ Pelayo Burgos-BH 10

62 54 ▼8 CAMARGO Diego Andrés EF Education-EasyPost 10

63 55 ▼8 PLANCKAERT Edward Alpecin-Deceuninck 10

64 56 ▼8 BAYER Tobias Alpecin-Deceuninck 10

65 57 ▼8 BALLERSTEDT Maurice Alpecin-Deceuninck 10

66 58 ▼8 RUBIO Einer Augusto Movistar Team 9

67 – MOLARD Rudy Groupama – FDJ 9

68 59 ▼9 OLIVEIRA Nelson Movistar Team 9

69 60 ▼9 EZQUERRA Jesús Burgos-BH 9

70 61 ▼9 ROCHAS Rémy Cofidis 8

71 – PRODHOMME Nicolas AG2R Citroën Team 8

72 – GODON Dorian AG2R Citroën Team 7

73 63 ▼10 DRIZNERS Jarrad Lotto Dstny 7

74 64 ▼10 GOVEKAR Matevž Bahrain – Victorious 7

75 65 ▼10 CARTHY Hugh EF Education-EasyPost 6

76 66 ▼10 ENGELHARDT Felix Team Jayco AlUla 6

77 67 ▼10 MOSCA Jacopo Lidl – Trek 6

78 68 ▼10 CIMOLAI Davide Cofidis 6

79 69 ▼10 BUITRAGO Santiago Bahrain – Victorious 5

80 70 ▼10 KELDERMAN Wilco Jumbo-Visma 5

81 71 ▼10 CASTROVIEJO Jonathan INEOS Grenadiers 5

82 72 ▼10 BISSEGGER Stefan EF Education-EasyPost 5

83 73 ▼10 DE LA CRUZ David Astana Qazaqstan Team 3

84 74 ▼10 ZWIEHOFF Ben BORA – hansgrohe 3

85 – JOUSSEAUME Alan TotalEnergies 3

86 75 ▼11 HOFSTETTER Hugo Team Arkéa Samsic 3

87 76 ▼11 POOLE Max Team dsm – firmenich 2

88 77 ▼11 DENZ Nico BORA – hansgrohe 2

89 78 ▼11 LÓPEZ Juan Pedro Lidl – Trek 1

90 79 ▼11 DÍAZ José Manuel Burgos-BH -4

CLASSIFICA GPM

1 3 ▲2 HERRADA Jesús Cofidis 22

2 1 ▼1 SEPÚLVEDA Eduardo Lotto Dstny 21

3 2 ▼1 EVENEPOEL Remco Soudal – Quick Step 20

4 4 – SOBRERO Matteo Team Jayco AlUla 11

5 5 – KUSS Sepp Jumbo-Visma 10

6 6 – KÄMNA Lennard BORA – hansgrohe 10

7 12 ▲5 KRON Andreas Lotto Dstny 10

8 7 ▼1 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 10

9 8 ▼1 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 9

10 9 ▼1 ROGLIČ Primož Jumbo-Visma 8

11 29 ▲18 GRÉGOIRE Romain Groupama – FDJ 8

12 10 ▼2 BARRENETXEA Jon Caja Rural – Seguros RGA 7

13 11 ▼2 DE GENDT Thomas Lotto Dstny 7

14 13 ▼1 MARTINEZ Lenny Groupama – FDJ 6

15 14 ▼1 FERNÁNDEZ Rubén Cofidis 6

16 15 ▼1 GHEBREIGZABHIER Amanuel Lidl – Trek 6

17 16 ▼1 MONIQUET Sylvain Lotto Dstny 5

18 17 ▼1 SOLER Marc UAE Team Emirates 5

19 18 ▼1 AYUSO Juan UAE Team Emirates 5

20 19 ▼1 BARDET Romain Team dsm – firmenich 4

21 20 ▼1 TIBERI Antonio Bahrain – Victorious 3

22 21 ▼1 LAZKANO Oier Movistar Team 3

23 22 ▼1 OKAMIKA Ander Burgos-BH 3

24 23 ▼1 NICOLAU Joel Caja Rural – Seguros RGA 3

25 25 – FAGUNDEZ Eric Antonio Burgos-BH 3

26 24 ▼2 GONZÁLEZ David Caja Rural – Seguros RGA 3

27 26 ▼1 MAS Enric Movistar Team 2

28 27 ▼1 LANDA Mikel Bahrain – Victorious 2

29 28 ▼1 RUBIO Einer Augusto Movistar Team 2

30 – CAICEDO Jonathan Klever EF Education-EasyPost 2

31 30 ▼1 SÁNCHEZ Pelayo Burgos-BH 2

32 – THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 1

33 31 ▼2 CATTANEO Mattia Soudal – Quick Step 1

34 32 ▼2 PRODHOMME Nicolas AG2R Citroën Team 1

35 33 ▼2 HAMILTON Chris Team dsm – firmenich 1

36 34 ▼2 VAN DEN BERG Marijn EF Education-EasyPost 1

37 35 ▼2 DÍAZ José Manuel Burgos-BH -4

CLASSIFICA GIOVANI

1 1 – EVENEPOEL Remco Soudal – Quick Step 39:28:54

2 2 – MARTINEZ Lenny Groupama – FDJ 0:53

3 3 – ALMEIDA João UAE Team Emirates 1:07

4 4 – AYUSO Juan UAE Team Emirates 1:16

5 5 – UIJTDEBROEKS Cian BORA – Hansgrohe 4:07

6 6 – BUITRAGO Santiago Bahrain – Victorious 5:28

7 7 – RUBIO Einer Augusto Movistar Team ,,

8 8 – VALTER Attila Jumbo-Visma 12:51

9 9 – TIBERI Antonio Bahrain – Victorious 25:19

10 10 – RIES Michel Team Arkéa Samsic 37:24

11 13 ▲2 GRÉGOIRE Romain Groupama – FDJ 39:35

12 11 ▼1 POOLE Max Team dsm – firmenich 48:45

13 12 ▼1 QUINN Sean EF Education-EasyPost 51:06

14 15 ▲1 FISHER-BLACK Finn UAE Team Emirates 52:52

15 14 ▼1 VAN EETVELT Lennert Lotto Dstny 55:06

16 16 – ENGELHARDT Felix Team Jayco AlUla 57:53

17 17 – LAZKANO Oier Movistar Team 58:04

18 21 ▲3 KRON Andreas Lotto Dstny 59:57

19 23 ▲4 PICCOLO Andrea EF Education-EasyPost 1:03:46

20 26 ▲6 SÁNCHEZ Pelayo Burgos-BH 1:05:22

21 19 ▼2 CAMARGO Diego Andrés EF Education-EasyPost 1:05:48

22 27 ▲5 JOUSSEAUME Alan TotalEnergies 1:08:06

23 25 ▲2 VAUQUELIN Kévin Team Arkéa Samsic 1:11:18

24 18 ▼6 BARRENETXEA Jon Caja Rural – Seguros RGA 1:11:20

25 20 ▼5 GERMANI Lorenzo Groupama – FDJ 1:12:43

26 24 ▼2 BALDERSTONE Abel Caja Rural – Seguros RGA 1:13:47

27 22 ▼5 MONIQUET Sylvain Lotto Dstny 1:17:36

28 29 ▲1 LE BERRE Mathis Team Arkéa Samsic 1:18:19

29 28 ▼1 PRONSKIY Vadim Astana Qazaqstan Team 1:21:20

30 31 ▲1 JOHANSEN Julius Intermarché – Circus – Wanty 1:23:36

31 35 ▲4 ASKEY Lewis Groupama – FDJ 1:29:17

32 30 ▼2 LAPEIRA Paul AG2R Citroën Team 1:29:21

33 40 ▲7 FLYNN Sean Team dsm – firmenich 1:32:21

34 34 – BERHE Welay Hagos Team Jayco AlUla 1:35:44

35 32 ▼3 GRIGNARD Sébastien Lotto Dstny 1:35:47

36 33 ▼3 VAN DEN BERG Marijn EF Education-EasyPost 1:36:13

37 43 ▲6 FAGUNDEZ Eric Antonio Burgos-BH 1:36:32

38 38 – BATTISTELLA Samuele Astana Qazaqstan Team 1:37:28

39 37 ▼2 BISSEGGER Stefan EF Education-EasyPost 1:38:45

40 36 ▼4 GROVES Kaden Alpecin-Deceuninck 1:42:47

41 39 ▼2 BAYER Tobias Alpecin-Deceuninck 1:44:23

42 42 – WATSON Samuel Groupama – FDJ 1:45:23

43 41 ▼2 PAGE Hugo Intermarché – Circus – Wanty 1:47:20

44 45 ▲1 DAVY Clément Groupama – FDJ 1:51:12

45 46 ▲1 BONNET Thomas TotalEnergies 1:51:21

46 47 ▲1 HEIDUK Kim INEOS Grenadiers 1:52:48

47 44 ▼3 DRIZNERS Jarrad Lotto Dstny 1:52:58

48 50 ▲2 BALLERSTEDT Maurice Alpecin-Deceuninck 1:53:43

49 49 – HERREGODTS Rune Intermarché – Circus – Wanty 1:54:52

50 48 ▼2 GOVEKAR Matevž Bahrain – Victorious 1:55:29

51 51 – DAINESE Alberto Team dsm – firmenich 1:55:54

