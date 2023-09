Volley femminile, la classifica del Preolimpico dell’Italia: ipotesi qualificazione con due sconfitte?

L’Italia ha vinto le prime quattro partite nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. La nostra Nazionale di volley femminile ha sconfitto nell’ordine Corea del Sud, Slovenia, Thailandia e Colombia, issandosi così a punteggio pieno in testa alla classifica della Pool C: 4 successi (12 punti, 12 set vinti e uno solo perso). Le azzurre condividono il primato con gli USA, che però nelle ultime due giornate hanno faticato a sorpresa contro Slovenia e Corea del Sud (concedendo un set a testa alle rivali).

Il tutto in attesa della sfida tra Polonia e Thailandia, in programma alle ore 17.30 odierne, e del match tra Germania e Slovenia (ore 20.30): le padrone di casa a Lodz e le tedesche partiranno con i favori del pronostico, entrambe andranno a caccia del quarto sigillo in questo preolimpico per rispondere a Italia e USA. Se i due incontri in programma tra tardo pomeriggio e prima serata termineranno come previsto, allora si avrebbero quattro formazioni a quota quattro vittorie, pronte a sfidersi negli scontri diretti del fine settimana per decretare le prime due classificate che conquisteranno il pass per i Giochi Olimpici.

L’Italia dovrà ora affrontare gli USA (venerdì 22 settembre, ore 20.45), la Germania (sabato 23 settembre, ore 20.45) e la Polonia (domenica 24 settembre, ore 20.30). L’incrocio con le americane è quello che fa più paura, la sfida con le tedesche va vinta a tutti i costi, lo scontro diretto con le padrone di casa si preannuncia infuocato e potrebbe essere risolutore.

I conti sono presto fatti: con due vittorie e una sconfitta si è praticamente certi di finire nelle prime due posizioni e dunque di qualificarsi alle Olimpiadi; con una vittoria e due sconfitte bisognerebbe sperare che la Polonia e/o Germania lascino qualcosa sul piatto tra oggi e il fine settimana (magari le biancorosse dovrebbero perdere contro le teutoniche o contro la Thailandia); con due sconfitte le azzurre sarebbero fuori, salvo particolari incastri, e dovranno sperare nel ranking FIVB per accedere a Parigi 2024.

Ricordiamo che a parità di vittorie vengono presi in considerazione i punti (3 per la vittoria 3-0 o 3-1, 2 per il successo per 3-2, 1 per la sconfitta al tie-break). In caso di ulteriore parità subentreranno il quoziente set e poi eventualmente il quoziente punti. Di seguito la classifica del preolimpico di volley femminile con l’Italia.

CLASSIFICA PREOLIMPICO VOLLEY FEMMINILE

1. Italia 4 vittorie (12 punti, 12 set vinti e 1 perso)

2. USA 4 vittorie (12 punti, 12 set vinti e 2 persi)

3. Polonia 3 vittorie (9 punti, 9 set vinti e 1 perso) *

4. Germania 3 vittorie (8 punti, 9 set vinti e 3 persi) *

5. Corea del Sud 0 vittorie (1 punto, 4 set vinti e 12 persi)

6. Thailandia 0 vittorie (0 punti, 1 set vinto e 9 persi) *

7. Slovenia 0 vittorie (0 punti, 1 set vinto e 9 persi) *

8. Colombia 0 vittorie (0 punti, 1 set vinto e 12 persi)

*= 1 partita in meno. Oggi: Polonia-Thailandia (ore 17.30), Germania-Slovenia (ore 20.30)

