Quando la Finale degli Europei di volley 2023? Data, programma, orario, tv, streaming

La Finale degli Europei 2023 di volley si giocherà sabato 16 settembre (ore 21.00) al PalaEur di Roma. L’atto conclusivo della rassegna continentale si preannuncia altamente equilibrato, appassionante e avvincente. Le migliori due formazioni del Vecchio Continente si fronteggeranno a viso aperto per la conquista del titolo.

La Polonia ha battuto in rimonta la Slovenia per 3-1 e si è guadagnato l’accesso al match per il trofeo. I biancorossi, che si sono laureati Campioni d’Europa soltanto una volta (nel 2009), incroceranno la vincente della sfida tra Italia e Francia (la super semifinale tra Campioni del Mondo, nonché detentori del titolo, e Campioni Olimpici).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Finale degli Europei 2023 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali della Rai e di Sky (palinsesti dettagliati da definire); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FINALE EUROPEI VOLLEY 2023

Sabato 16 settembre

Ore 21.00 Finale Europei volley 2023

PROGRAMMA FINALE EUROPEI VOLLEY 2023: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (palinsesto dettagliato da definire), gratis e in chiaro; canali Rai (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

