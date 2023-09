Quando le prossime partite dell’Italia di volley femminile? Con USA, Germania e Polonia ci si gioca tutto: programma, orari, tv

L’Italia ha vinto le prime quattro partite del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il volley femminile. La nostra Nazionale ha sconfitto nell’ordine Corea del Sud, la Slovenia, la Thailandia e la Colombia. Le azzurre si trovano così al comando della Pool C a Lodz e sono in piena lotta per conquistare un pass a cinque cerchi. Soltanto le prime due classificate del raggruppamento si meriteranno il biglietto per la capitale francese e tutto si deciderà nel cruciale fine settimana del 22-24 settembre.

L’Italia affronterà gli USA venerdì 22 settembre, poi la Germania il 23 settembre e infine la Polonia il 24 settembre (sempre in prima serata, le prime due partite alle ore 20.45 e l’ultima alle ore 20.30). Myriam Sylla e compagne ripartiranno proprio contro la corazzata statunitense: sarà un incontro davvero di fuoco e che poi determinerà l’intero fine settimana. Un successo contro le americane permetterebbe praticamente di ipotecare il pass olimpico, una sconfitta obbligherebbe a battere le tedesche e poi a giocarsi il tutto per tutto contro le padrone di casa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle prossime partite dell’Italia nel torneo preolimpico di volly femminile. Gli incontri saranno trasmessi in diretta tv sui canali di Sky; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Volleyball World Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PROSSIME PARTITA ITALIA VOLLEY AL PREOLIMPICO

Venerdì 22 settembre

Ore 20.45 Italia vs USA

Sabato 23 settembre

Ore 20.45 Italia vs Germania

Domenica 24 settembre

Ore 20.30 Italia vs Polonia

PROGRAMMA ITALIA VOLLEY AL PREOLIMPICO: COME VEDERE LE PARTITE IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Sky (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: FIVB