Pagelle Italia-Colombia 3-0 volley femminile: Villani brilla nel turnover, Lubian macina ace, Bosio confidente

L’Italia ha liquidato la Colombia con un comodo 3-0 (25-15; 25-20; 25-20) e ha infilato la quarta vittoria consecutiva al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il volley femminile. La nostra Nazionale si è imposta a Lodz (Polonia) contro la compagine sulla carta più modesta del raggruppamento e ora si lancia verso il trittico finale contro USA, Germania e Polonia che nel weekend determinerà quali saranno le due squadre qualificate ai Giochi.

Il CT Davide Mazzanti ha operato un massiccio turnover, lasciando a riposo titolari come Myriam Sylla, Ekaterina Antropova, Anna Danesi, Elena Pietrini, Eleonora Fersino e dando spazio alle cosiddette seconde linee come Francesca Villani, Sylvia Nwakalor, Alice Degradi, Beatrice Parrocchiale. Di seguito le pagelle e i voti delle azzurre scese in campo per Italia-Colombia 3-0 al preolimpico di volley femminile.

PAGELLE ITALIA-COLOMBIA PREOLIMPICO VOLLEY FEMMINILE

FRANCESCA VILLANI: 7. Sfrutta al meglio l’occasione per mettersi in mostra ed evidenziare un bel potenziale. La schiacciatrice fa il suo debutto da titolare in questo preolimpico e mette a segno 17 punti (2 muri, 2 ace), con un interessante 48% in fase offensiva e una varietà di colpi da evidenziare.

MARINA LUBIAN: 7. Torna in campo dopo la mancata titolarità contro la Thailandia e fa la differenza con il suo fondamentale prediletto: al servizio è una sentenza (4 ace) e manda sempre in affanno le sudamericane. Perfetta l’intesa con Francesca Bosio, viene spesso chiamata in causa e si distingue con validi primi tempi per 13 punti complessivi.

FRANCESCA BOSIO: 6,5. La palleggiatrice sta acquisendo sempre più mestiere con il contesto internazionale e le ultime quattro partite serviranno sicuramente per farsi trovare pronta in vista del complicato trittico conclusivo. Ancora una volta si fa apprezzare per un’equilibrata distribuzione del gioco, che interpella con continuità le tre attaccanti e la centrale più in verve dal punto di vista offensivo. Chiude con due punti personali (1 ace e 1 muro).

SYLVIA NWAKALOR: 6. Non era facile sostituire Ekaterina Antropova, ieri autrice di 34 punti contro la Thailandia. L’opposto non è stata impeccabile e continua nella propria azione, ma è comunque riuscita a svolgere un buon compito chiudendo con 11 punti all’attivo (2 muri) e il 37% in attacco.

ALICE DEGRADI: 6. Debutto da titolare per la schiacciatrice nel preolimpico di Lodz. Risulta poco appariscente, ma risponde sempre presente quando viene chiamata in causa e trova soddisfazione con 10 punti.

FEDERICA SQUARCINI: 6. Seconda partita consecutiva da titolare per le centrale, che si esprime ottimamente al servizio e che sottorete si prodiga per frenare le sudamericane. Chiude con 5 punti a referto nella grande mattinata della sua compagna di reparto Marina Lubian.

BEATRICE PARROCCHIALE: 6. Il libero non deve strafare più di tanto contro Amanda Coneo e Ana Olaya. Partita di ordinaria amministrazione, buon debutto da titolare nel preolimpico al posto di Eleonora Fersino.

MYRIAM SYLLA ed EKATERINA ANTROPOVA: S.V. Soltanto qualche scambio per le due titolari: la schiacciatrice aveva iniziato da titolare il primo set, l’opposto è subentrata nel finale del finale primo parziale: 1 e 3 punti rispettivamente, ora testa al trittico decisivo.

Non entrate: Anna Danesi, Elena Pietrini, Eleonora Fersino, Giulia Gennari, Linda Nwakalor.

