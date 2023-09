LIVE Ciclismo femminile, Europei U23 in DIRETTA: Gaia Realini punta il podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prova su strada femminile U23 valevole per i Campionati Europei 2023 in corso nella provincia della Drenthe (Paesi Bassi).

Il percorso della prova odierna ricalca pedissequamente il tracciato già affrontato nelle altre gare disputatesi nelle scorse ore: si parte da Coevorden e, dopo un tratto di circa 30 km completamente piatto, si entrerà in un anello lungo 14 km da percorrere sei volte, in cui è presente il Col du VAM, strappo artificiale situato in una zona riqualificata dove prima era presente uno stabilimento di rifiuti, per una pendenza media del 4,2%, dove sarà posta la linea del traguardo.

L’Italia cala un asso importante in questa gara, Gaia Realini: l’abruzzese in forza alla Lidl-Trek è una delle favorite al successo finale, sebbene il percorso odierno non si addice pienamente alle caratteristiche della 22enne. L’azzurra se la dovrà presumibilmente vedere con Antonia Niedermaier (Germania), Maike Van Der Duin (Paesi Bassi) e Cedrìne Kerbaol (Francia). Le altre rappresentanti del Bel Paese saranno Francesca Barale, Valentina Basilico, Eleonora Gasparrini, Gaia Masetti e Cristina Tonetti.

La gara, il cui via è programmato per le 14.30, non sarà visibile né in tv, né in streaming, mentre OA Sport offrirà la diretta testuale dell’evento. Non perdetevi neanche un minuto della corsa con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!

