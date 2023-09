Laver Cup 2023, Holger Rune rinuncia alla partecipazione a causa dei problemi alla schiena

Un periodo nero per Holger Rune. Il tennista danese è a secco di vittorie da Wimbledon, disputato nel mese di luglio, incappando poi in quattro sconfitte di fila tra Toronto, Cincinnati, US Open e Coppa Davis, quest’ultima contro il più che abbordabile Thiago Monteiro.

Il numero 4 al mondo, che dovrà difendere parecchi punti nel finale di stagione, sta soffrendo parecchio a causa di una protusione discale che sta limitando il suo gioco ormai da due mesi, come dichiarato anche dalla madre Aneke. Per questo il giovane danese ha deciso di rinunciare alla Laver Cup 2023, dove sarebbe stato uno dei protagonisti.

“Essendo in trattamento con la mia schiena – afferma Rune sul suo profilo Twitter – non sarà possibile per me giocare la Laver Cup la prossima settimana. Avrei amato unirmi alla battaglia per riportare il trofeo in Europa e supporterò i miei compagni a distanza“.

Per sostituire Rune, Bjorn Borg ha scelto dunque Alejandro Davidovich Fokina. Al momento numero 25 delle classifiche mondiali, l’iberico aveva ottenuto una gran bella semifinale al Masters1000 di Toronto venendo sconfitto da Alex De Minaur, ma da lì i risultati hanno iniziato a latitare, uscendo prematuramente sia a Cincinnati che agli US Open e racimolando un successo e due sconfitte in Coppa Davis da numero uno spagnolo, la più pesante quella con il ceco Jiri Lehecka. Fokina andrà a completare la selezione che vedrà protagonisti Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev, Casper Ruud, Hubert Hurkacz e Gael Monfils.

IL MESSAGGIO DEL FORFAIT DI RUNE

As I am in treatment with my back it’s not possible for me to play Laver Cup next week. I would have loved to join the fight to get the trophy back to Europe and I will support my team mates from a distance #teameurope #lavercup — Holger Rune (@holgerrune2003) September 17, 2023

Foto: LaPresse