Laver Cup 2023: a Vancouver la nuova edizione. La prima senza Big Four cerca riscontri dal pubblico

L’edizione 2023 della Laver Cup andrà a disputarsi alla Rogers Arena di Vancouver. Dopo cinque edizioni di successo, la sesta è il vero banco di prova della tenuta della competizione sotto numerosi punti di vista, primo fra tutti quello del pubblico. Che, comunque, finora sembra aver risposto in maniera tutto sommato degna a questa particolare annata.

Non ci sono, infatti, i Big Four: Roger Federer si è ritirato, Rafael Nadal è infortunato, Novak Djokovic è in altre faccende affaccendato e Andy Murray ha ben altri piani. Sono comunque presenti cinque top ten, e quattro sono parte del Team Europe, capitanato come di consueto da Bjorn Borg e Thomas Enqvist. Ci sono infatti il danese Holger Rune (che due giorni fa ha perso in Coppa Davis contro il brasiliano Thiago Monteiro), il greco Stefanos Tsitsipas, il russo Andrey Rublev e il norvegese Casper Ruud, rispettivamente numeri 4, 5, 6 e 9 del mondo allo stato attuale delle cose. Completano la squadra continentale il polacco Hubert Hurkacz e Gael Monfils. Il francese, però, non è l’unico del suo Paese tecnicamente in scena, perché c’è anche Arthur Fils nel ruolo di riserva.

Per quel che riguarda il Team World, con John e Patrick McEnroe a guidarlo, c’è il quinto top ten del caso, Taylor Fritz. Sarà lui uno dei quattro USA presenti: gli altri sono Tommy Paul, Frances Tiafoe e Ben Shelton, tutti provenienti da risultati di ottimo valore nel 2023 e, in generale, anche nell’estate americana. Presente anche l’unico padrone di casa (ma in grande crisi di risultati) Felix Auger-Aliassime, mentre a completare la squadra c’è l’argentino Francisco Cerundolo. Niente presenza per Nick Kyrgios: l’australiano, lo scorso 11 agosto, si è tirato indietro. Gli alternate sono due: uno è Christopher Eubanks, anche lui autore di un bel 2023, l’altro è Milos Raonic, il che assicura qualche ulteriore chance di vedere un (illustre) canadese a Vancouver.

Per il Team World la situazione è inedita: si tratta, infatti, della prima volta in cui entra nella tre giorni da detentore. Nel 2022, infatti, oltre all’addio di Federer questo è stato il vero tocco di novità, e cioè il successo della squadra extraeuropea maturato nel terzo giorno. Di elementi della vittoria di Londra ne sono rimasti tre, e la situazione, al di là di ogni numero di ranking, promette una certa dose di equilibrio.

