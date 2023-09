La nuova Italia Under 21 riparte dopo i deludenti Europei: nuovo CT, primi convocati e prossima partita

Una nuova era sta per iniziare anche per l’Italia Under 21. Non solo gli Azzurri del neo ct Luciano Spalletti dunque scenderanno in campo tra tre giorni con alla guida un nuovo condottiero: sarà anche il caso degli Azzurrini, che dallo scorso 4 agosto potranno contare su Carmine Nunziata. Per il tecnico nativo di San Gennaro Vesuviano si è tratto di una promozione visto quanto ottenuto con l’Under 20.

Non va dimenticato infatti che Nunziata, tra maggio e giugno, ha quasi portato sul tetto del mondo la giovane Nazionale, perdendo solamente in finale contro l’Uruguay. E ora l’U21: nuovi stimoli ma soprattutto nuovi obiettivi, tant’è che tra due giorni esatti la sua Italia scenderà subito in campo per disputare le qualificazioni all’Europeo 2025. L’esordio nel girone di qualificazione è in programma per venerdì 8 settembre a Jurmala (ore 16 italiane, le 17 locali) contro la Lettonia.

Quattro giorni più tardi invece, ci sarà come avversaria la Turchia: per l’esattezza martedì 12 alle 18.30 italiane (le 19.30 in Turchia) a Sakarya. Da domenica 3 settembre il gruppo si è radunato al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia e il giorno successivo è invece iniziata la preparazione. Oltre a voler fare bene nelle prime due partite, c’è anche un obiettivo preciso: cancellare quanto visto durante gli ultimi deludenti Europei. Ma ecco di seguito l’elenco dei convocati da mister Nunziata.

ITALIA UNDER 21: L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Pro Vercelli), Gioele Zacchi (Giana Erminio)

Difensori: Giorgio Cittadini (Monza), Diego Coppola (Verona), Daniele Ghilardi (Sampdoria), Gabriele Guarino (Empoli), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Lorenzo Pirola (Salernitana), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Sankt Gallen)

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Empoli), Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Leicester), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Fabio Miretti (Juventus), Cher Ndour (Paris Saint Germain), Simone Panada (Sampdoria), Matteo Prati (Cagliari), Franco Heubang Tongya (Odense)

Attaccanti: Marco Nasti (Bari), Lorenzo Colombo (Monza), Francesco Pio Esposito (Spezia), Gaetano Pio Oristanio (Cagliari)

Foto: LaPresse