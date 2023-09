La Laver Cup puÃ² cambiare la classifica dei tennisti italiani? Il ranking ATP e gli scenari per Sinner, Musetti, Berrettini

La Laver Cup 2023 andrà in scena nel weekend del 22-24 settembre a Vancouver (Canada). Il torneo tennistico di esibizione, ma con tanto di trofeo messo in palio e riconosciuto dall’ATP, prevede il confronto pirotecnico tra Europa e Resto del Mondo. Da una parte spiccano il russo Andrey Rublev, il polacco Hubert Hurkacz e il norvegese Casper Ruud, mentre dall’altra si distinguono in particolar modo gli statunitensi Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Tommy Paul e l’emergente Ben Shelton, oltre al canadese Felix Auger-Aliassime.

La Laver Cup non metterà in palio punti ATP e dunque il ranking non cambierà a seconda dei risultati ottenuti in Canada. I partecipanti non scenderanno in campo per migliorare la propria classifica internazionale e le posizioni rimarranno cristallizzate, questa settimana i punti si potranno portare a casa soltanto nei tornei 250 di Chengdu e Zhuhai, a cui parteciperanno soltanto cinque top-20: il tedesco Alexander Zverev (numero 10), il russo Karen Khachanov (numero 15), il britannico Cameron Norrie (numero 17), il nostro Lorenzo Musetti (numero 18) e il bulgaro Grigor Dimitrov (numero 20).

E per quanto riguarda gli italiani? La Rod Laver non cambierà la loro situazione: Jannik Sinner resterà settimo; Lorenzo Musetti potrebbe anche diventare numero 16 o 17 in base a quello che succederà in Cina ma potrebbe anche perdere una posizione; Matteo Arnaldi è il numero 47 al mondo e quindi il suo piazzamento muterà in base ai tornei in Cina (gioca a Zhuhai). Lorenzo Sonego ha perso ben 16 posizioni ed è scivolato al 54mo posto, questa settimana non giocherà e potrebbe perdere ancora terreno. Matteo Berrettini è in ripresa dall’infortunio, ora è 65mo e sarà in balia degli accadimenti in terra asiatica.

