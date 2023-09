Camila Giorgi-Sakkari oggi, WTA Guadalajara 2023: orario, dove vederla in tv, streaming

Dopo due ottime vittorie senza perdere neanche un set, Camila Giorgi torna in campo nella serata italiana per affrontare gli ottavi di finale del torneo WTA 1000 di Guadalajara 2023. La tennista marchigiana se la vedrà con la seconda testa di serie del tabellone Maria Sakkari, reduce da un successo abbastanza netto all’esordio sull’australiana Hunter.

L’azzurra, n.56 del ranking mondiale, parte sicuramente sfavorita dopo aver perso nettamente tutti e tre gli scontri diretti disputati nel circuito maggiore con la greca. La numero 9 WTA ha sempre battuto Giorgi per 2-0 sul cemento (stessa superficie della manifestazione messicana) con punteggi parziali davvero schiaccianti (si contano anche due 6-0)

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Giorgi-Sakkari, ottavo di finale del torneo WTA 1000 di Guadalajara. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv in chiaro su Supertennis e sarà visibile anche in diretta streaming su Supertennis.tv e (a pagamento) su SupertenniX.

CALENDARIO WTA GUADALAJARA OGGI

Mercoledì 20 settembre

Dalle 19.00

Caroline Garcia (Francia)-Hailey Baptiste (Stati Uniti)

A seguire

Sofia Kenin (Stati Uniti)-Jelena Ostapenko (Lettonia)

A seguire

Camila Giorgi (Italia)-Maria Sakkari (Grecia)

GIORGI-SAKKARI: COME VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Supertennis.tv e (a pagamento) su SupertenniX.

Foto: Lapresse