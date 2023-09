Jumbo-Visma senza precedenti: mai una squadra aveva vinto tutti e tre i Grandi Giri nello stesso anno. E con corridori diversi!

La Vuelta a España 2023 ha certificato come il panorama ciclistico abbia una e una sola regina tra le squadre World Tour: la Jumbo-Visma. I calabroni si sono dimostrati talmente forti da poter praticamente decidere già ad una settimana dal termine della corsa spagnola a chi far vincere la corsa spagnola, concedendo l’onore al supergregario Sepp Kuss. Rendendo possibile una scena potenzialmente storica: sullo stesso podio, tutti insieme, i tre vincitori dei Grandi Giri della stessa annata.

Un percorso iniziato con Primoz Roglic al Giro d’Italia. Lo sloveno era partito con i galloni di favorito alla corsa rosa assieme a Remco Evenepoel; dopo il ritiro per Covid del belga, il suo maggior avversario è diventato Geraint Thomas, che ha tenuto la maglia fino alla cronometro del Monte Lussari, quando ha dovuto cedere il passo allo sloveno che, accolto da tantissimi conterranei, si è riscattato da quel 2019 in cui sembrava il favorito assoluto della corsa. Con il successo forse più sofferto dei tre.

In estate, il Tour de France vinto, anzi stravinto da Jonas Vingegaard. Il danese era arrivato alla Grande Boucle con qualche mormorio, con alcuni che pensavano come il successo dello scorso anno fosse stato quasi un caso. Invece, dopo due settimane di lotta con Tadej Pogacar, è arrivato lo strappo decisivo del Re Pescatore, con la cronometro dominata di Combloux e la grande azione di Courchevel che ha fatto crollare lo sloveno. Una vittoria che ha certificato definitivamente la sua grandezza.

E in un pomeriggio di metà settembre, ci sarà l’incoronazione del trait d’union di queste due vittorie. Il gregario che tutti vorrebbero in salita, importantissimo sia al Giro che al Tour, mettendo un mattone bello grosso in entrambi i successi. E negli ultimi giorni, sia Vingegaard che Roglic hanno messo da parte il loro orgoglio di campioni, lavorando da veri e propri gregari per colui che li ha portati ai più grandi successi della carriera. Per scrivere una pagina di storia del ciclismo, con una squadra capace di vincere tutti i Grandi Giri nello stesso anno con tre corridori diversi. E scattare una bella foto di gruppo a Madrid.

