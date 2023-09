Calcio, Serie A: Pulisic-Okafor, il Milan continua a vincere. Battuta 2-0 la Lazio, rossoneri a +3 sull’Inter

Cala il sipario sul big match della settima giornata della Serie A 2023-2024. Il Milan di Stefano Pioli si è imposto sulla Lazio di Maurizio Sarri per 2-0, ottenendo una vittoria fondamentale per il prosieguo della stagione: i rossoneri si prendono così la vetta della classifica in solitaria a 18 punti, almeno per qualche ora, staccando l’Inter di tre lunghezze, mentre la Lazio rimane inchiodata a quota 7 punti nella parte destra della graduatoria.

Primo tempo in cui nessuna delle due squadre prevale sull’altra, evidentemente condizionate dalle assenze e dai cambi in vista degli impegni della settimana prossima in Champions League. Meglio la Lazio nei primi minuti della sfida, più propositiva rispetto ai rossoneri e vicina al gol con Felipe Anderson al 14′: il suo destro si infrange sull’esterno della rete. Passata la mezzora, sale in cattedra la squadra di Pioli, pericolosa con Leao al 33′: il portoghese impegna Provedel con una potente conclusione sul primo palo col mancino. L’occasione più ghiotta per il Milan però arriva al 45′: Musah serve Giroud, il quale in girata va col destro, Provedel respinge ma non allontana il pallone, sul quale arriva Reijnders, che a porta vuota però colpisce il palo. Da segnalare l’infortunio al 29′ di Loftus-Cheek, le sue condizioni saranno da valutare.

La ripresa, invece, vede un totale dominio del Diavolo, il quale alza notevolmente i giri del motore rispetto ai primi 45′, rientrato in campo con un altro piglio rispetto ai biancocelesti dagli spogliatoi. La foga rossonera viene premiata al 60′: Reijnders pesca Leao, il quale scappa sulla sinistra, pallone messo in mezzo per Pulisic, che con il piattone mancino sblocca il match. La Lazio non riesce a reagire al gol subito, anzi viene messa sotto ancor di più dal pressing rossonero che permette al Milan di continuare a creare occasioni verso la porta di Provedel, ancora una volta decisivo al 74′ su Musah prima e su Pulisic tre minuti più tardi. Nel finale, Sarri prova ad alzare la squadra alla caccia del pareggio, così facendo però si scopre parecchio in difesa, la quale viene infilata nuovamente da Leao all’88’: altra accelerazione devastante del portoghese che, dopo aver saltato un paio di uomini, scarica per Okafor, implacabile a porta vuota per mettere la firma sul 2-0 milanista. Nel recupero Pedro trova un gol di rara bellezza al 94′ con un destro a giro dalla distanza, annullato però per un off-side precedente di Immobile

Foto: Lapresse