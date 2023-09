Italia-Ucraina: probabili formazioni, ballottaggi e assenti. Le possibili scelte di Luciano Spalletti: novitÃ  dopo la Macedonia?

Poco più di 24 ore di attesa: poi l’Italia di Luciano Spalletti scenderà nuovamente in campo. Ma bisogna ripartire dalle parole pronunciate dal nuovo ct post Macedonia del Nord: “Lavoreremo su cosa ci ha detto questa partita per migliorare. Viene fuori un brutto risultato perché potevamo vincere, però è una gara dignitosa per lavorarci sopra. Analizzeremo questa partita per prendere i concetti che ci sono mancati o da approfondire, conteranno i video che dovremo rivedere”.

Insomma l’esordio è stato amaro per tutti: a partire dal tecnico, passando per la squadra sino ad arrivare ai tifosi. L’1-1 contro i macedoni è stato e sarà un macigno senza una vera svolta: un solo punto ottenuto ha complicato la classifica e messo in salita la strada che porta agli Europei del 2024. Ma la Nazionale italiana avrà un’altra chance per non vedere il secondo posto sempre più con l’ausilio del binocolo: l’incontro con l’Ucraina di domani è praticamente già decisivo per queste qualificazioni alla manifestazione continentale.

A partire dalle ore 20.45 di martedì 12 settembre gli azzurri, a San Siro, se la vedranno contro gli ucraini: non sono ammessi scivoloni. E dunque Spalletti dovrà mandare in campo la migliore formazione, nonostante i diversi problemi fisici presenti all’interno del gruppo che, nelle ultime ore, hanno fatto fuori anche Mancini e Politano (al suo posto convocato Orsolini). Il modulo dovrebbe essere riconfermato: 4-3-3. In porta probabilmente di nuovo fiducia a Donnarumma nonostante i diversi svarioni nell’ultimo periodo compreso il posizionamento (da rivedere) in occasione del pareggio della Macedonia.

In difesa confermati Di Lorenzo, Bastoni e Dimarco mentre al posto di Mancini infortunato, dovrebbe scendere in campo dal 1′ Scalvini. A centrocampo riconfermati Barella e Tonali: Cristante dovrebbe nuovamente partire titolare ma occhio a un possibile inserimento di Locatelli. In avanti Zaniolo dovrebbe rimpiazzare Politano: Zaccagni potrebbe avere un’altra occasione dopo l’ultima opaca prestazione. Immobile non dovrebbe lasciare il suo posto a nessuno ma stuzzica senza dubbio Raspadori. Adesso non resta che attendere: poi sarà Italia-Ucraina.

ITALIA-UCRAINA: PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Zaniolo, Immobile, Zaccagni. Ct. Spalletti

UCRAINA (4-2-3-1): Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Tsygankov, Mudryk; Yaremchuk. Ct. Rebrov

Foto: LaPresse