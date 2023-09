I convocati dell’Italia per la partita contro l’Ucraina: gli azzurri per le qualificazioni agli Europei 2024. La lista completa

L’Italia si sta preparando per il secondo impegno agli ordini di Luciano Spalletti. Dopo il pareggio con la Macedonia del Nord, è obbligatoria la vittoria a Milano contro l’Ucraina per tenere vive le possibilità di chiudere fra le prime due del girone C e qualificarsi direttamente agli Europei 2024 in Germania.

Alcune variazioni nella lista dei convocati del tecnico di Certaldo rispetto alla scorsa settimana: mancano infatti Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini. Entrambi hanno accusato dei piccoli problemi fisici durante la marcia di avvicinamento alla Macedonia del Nord, riducendo dunque la rosa a disposizione a ventisette elementi rispetto ai ventinove iniziali.

Infatti Spalletti ha scelto di non sostituire i due acciaccati con altri giocatori da convocare. Nella giornata di ieri sono arrivati i forfait anche di Gianluca Mancini e Matteo Politano, entrambi usciti anzitempo nel match di sabato sera. Rotazioni dunque limitate sia al centro della difesa, con quattro opzioni a disposizione, mentre al posto del calciatore del Napoli è stato chiamato in fretta e furia Riccardo Orsolini del Bologna.

Sono dunque 26 al momento i convocati per la partita di domani. Leggiamo insieme la lista di tutti gli uomini a disposizione di Luciano Spalletti.

EUROPEI 2024: I CONVOCATI DELL’ITALIA

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Nicolò Casale (Lazio), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Alessio Romagnoli (Lazio), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Matteo Pessina (Monza), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Wilfried Gnonto (Leeds), Ciro Immobile (Lazio), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa), Riccardo Orsolini (Bologna).

