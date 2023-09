Turchia-Italia, qualificazioni Europei Under 21: quando si gioca, data, programma, orario, tv, streaming

L’Italia Under 21 del ct Carmine Nunziata proverà subito a riscattarsi. Gli azzurrini lo scorso 8 settembre hanno ufficialmente iniziato le gare valide per le Qualificazioni agli Europei di categoria del 2025 e non hanno esordito con una grandissima prestazione. Accolti dalla modestissima Lettonia (per utilizzare un eufemismo), Miretti e compagni non sono riusciti a mostrare il proprio talento nel palleggio, nel gioco e anche nelle individualità, dando vita a una partita soporifera dal punto di vista della manovra soprattutto.

Risultato finale? Un deludente 0-0. Insomma un punticino che sta strettissimo alla Nazionale italiana che, visti i mezzi e i giocatori a disposizione, avrebbe dovuto fare e dare di più. E martedì 12 settembre a partire dalle ore 18.30 all’interno dello Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu, Nunziata e i suoi avranno l’opportunità di rifarsi. Nella seconda giornata di queste qualificazioni ci sarà infatti la Turchia come avversaria.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

La formazione turca nella prima uscita ha perso per 3-2 contro l’Irlanda e avrà certamente il dente avvelenato. Vedremo quale delle due Selezioni riuscirà a spuntarla. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Turchia U21-Italia U21, match valido per le Qualificazioni agli Europei del 2025. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2. La diretta streaming sarà presente invece su Rai Play. Non mancherà, ovviamente, la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO TURCHIA-ITALIA (12 SETTEMBRE)

Martedì 12 settembre

Ore 18.30 – Turchia-Italia– Diretta tv su Rai 2. Diretta streaming su Rai Play. Diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA TURCHIA-ITALIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2.

Rai 2. Diretta streaming: Rai Play.

Rai Play. Diretta live testuale: OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI TURCHIA-ITALIA

Turchia Under 21 (4-4-2): Alemdar; U. Yildiz, Saatçi, Tagir, Ozcan; Potur, Elmaz, Turkmen, K. Yildiz; Yardimci, Destan. Ct. Surme

Italia Under 21 (4-3-3): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Pirola, Ruggeri; Bove, Prati, Casadei; Miretti; Colombo, Esposito. Ct. Nunziata

Foto: LaPresse