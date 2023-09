Italia-Turchia oggi in tv, Europei volley femminile 2023: orario, canale in chiaro, programma, streaming, sestetti

Oggi venerdì 1° settembre (ore 17.00) si gioca Italia-Turchia, semifinale degli Europei 2023 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo a Bruxelles (Belgio) per cercare la grande impresa contro la corazzata anatolica. La nostra Nazionale è reduce da sette vittorie consecutive per 3-0, ma le avversarie erano oggettivamente di modesta caratura: le passeggiate nel girone contro Romania, Svizzera, Bulgaria, Bosnia Erzegovina, Croazia, poi gli ottavi contro la Spagna e i quarti contro la Francia. Ora si incomincerà davvero a fare sul serio e l’asticella si alzerà terribilmente in una partita che si preannuncia infuocata.

Le Campionesse d’Europa se la dovranno vedere contro la formazione di coach Daniele Santarelli, reduce dal trionfo in Nations League e capace di esprimere un gioco dinamitardo grazie a due bocche da fuoco di enorme impatto come Melissa Vargas ed Ebrar Karakurt. L’opposto di origini cubane e la bomber spostata di banda, ai quarti capaci di strapazzare la Polonia, sono in grado di fare la differenza. Le ragazze del CT Davide Mazzanti saranno chiamate a disputare la partita perfetta se vorranno meritarsi la qualificazione all’atto conclusivo da disputare contro la vincente di Serbia-Olanda (le balcaniche sono le grandi favorite della vigilia).

Punto interrogativo sulla formazione dell’Italia: giocherà ancora Ekaterina Antropova come opposto titolare oppure sarà arrivato il momento di Paola Egonu? Le carte mescolate nelle ultime due settimane potrebbero portare a qualche sorpresa. Per il resto sembra tutto confermato con Alessia Orro in cabina di regia, Miriam Sylla ed Elena Pietrini saranno le schiacciatrici titolari, Anna Danesi e Marina Lubian le centrali, Eleonora Fersino il libero.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Turchia, semifinale degli Europei 2023 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-TURCHIA EUROPEI VOLLEY OGGI

Venerdì 1° settembre

Ore 17.00 Italia vs Turchia – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Arena

PROGRAMMA ITALIA-TURCHIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, per gli abbonati

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROBABILI SESTETTI ITALIA-TURCHIA

ITALIA: Orro-Antropova/Egonu, Sylla-Pietrini, Danesi-Lubian, Fersino.

TURCHIA: Ozbay-Vargas, Karakurt-Baladin, Erdem-Gunes, Orge.

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo