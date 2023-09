Vuelta a España 2023, tappa di oggi Utiel-Oliva: orari, percorso, tv, favoriti. Nuova occasione per le ruote veloci

Continua lo spettacolo sulle strade iberiche della Vuelta a España 2023. Dopo la meravigliosa tappa di ieri che ha visto Lenny Martinez prendersi la maglia rossa, oggi il percorso prevede una frazione “tranquilla” che dovrebbe offrire una nuova occasione agli sprinter.

PERCORSO

Si parte da Utiel per arrivare ad Oliva dopo 200.8 km interamente nella Communitat Valenciana. La seconda frazione più lunga di questa edizione partirà con una lunga serie di saliscendi che faranno da trampolino per la fuga, senza però una salita classificata come GPM. Il tratto mosso iniziale finirà con l’arrivo sulla costa che coinciderà con il passaggio per Valencia; da lì solo pianura per 90 km fino al traguardo.

FAVORITI

Il copione sembra essere scritto: la vittoria si dovrebbe decidere in volata. Per quanto visto finora il favorito d’obbligo non può che essere Kaden Groves ma, in una tappa più semplice delle precedenti decise allo sprint, Juan Sebastian Molano ed Alberto Dainese sono pronti a dire la loro. Da tenere d’occhio anche Marijn van den Berg, Andrea Vendrame, Milan Mente, Hugo Hofstetter e magari anche Filippo Ganna, già secondo a Burriana ed intenzionato a riprovarci.

PROGRAMMA SETTIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Venerdì 1° settembre

Settima tappa: Utiel-Oliva (200.8 km)

Orario di partenza: 12.50

Orario d’arrivo: 17.10-17.35 circa

SETTIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle ore 14.30

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 14.30

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.45