Italia-Svezia oggi in tv, Coppa Davis 2023: ordine di gioco, programma, streaming, singolari e doppio

L’Italia può ancora ambire alla qualificazione alle finali di Coppa Davis a Malaga. Gli azzurri hanno il destino tra le proprie mani e contro la Svezia possono assolutamente centrare questo obiettivo. Basta una vittoria (con qualsiasi risultato), ma addirittura anche una sconfitta, anche se la squadra di Volandri vuole evitare uno scivolone contro gli scandinavi.

La vittoria del Canada contro il Cile, che ha dato ai nordamericani il primo posto nel girone, ha aperto la strada all’Italia, che è reduce dal fantastico 3-0 contro i sudamericani. La Svezia non rappresenta un ostacolo complicato, visto che ha perso 3-0 sia con Canada sia con Cile, ma non bisogna sottovalutare nessuno.

Da capire quali saranno le scelte di Filippo Volandri. Verrà nuovamente riproposto Matteo Arnaldi come primo singolarista? Ci sarà spazio ancora per Lorenzo Sonego? Toccherà per il riscatto personale a Lorenzo Musetti? Temi che avranno risposte tra qualche ora. Sicuramente gli azzurri sono nettamente favoriti contro gli svedesi in ogni match.

Lo scontro tra Italia e Svezia si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 15:00 alle 17:00 e dalle 17:20 alle 19:45 e poi su Rai Sport HD in caso di prolungamento del match oltre alle 19:45; la sfida si potrà anche guardare in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e poi su Sky Sport Tennis (203). La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay, SkyGo, Now e SuperTenniX mentre OA Sport vi offrirа invece la Diretta Live testuale di tutto il match.

CALENDARIO ITALIA-SVEZIA, COPPA DAVIS 2023

Domenica 17 settembre

Ore 15.00

Primo singolare

Italia-Svezia – Primo singolare – Diretta tv su Rai2, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

A seguire

Italia-Svezia – Secondo singolare – Diretta tv su Rai2 fino alle 19:45, RaiSport HD dalle 19:45 in poi, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

A seguire

Italia-Svezia – Doppio – Diretta tv su Rai2 fino alle 19:45, RaiSport HD dalle 19:45 in poi, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

Ricordiamo che i nomi dei singolaristi e doppisti verranno comunicati un’ora prima dell’inizio degli incontri.

P ROGRAMMA ITALIA-SVEZIA, COPPA DAVIS 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 15:00 alle 17:00 e dalle 17:20 alle 19:45 e poi su Rai Sport; Sky Sport Uno (201) e poi su Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now, SuperTenniX

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse