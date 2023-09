Italia-Svezia calcio femminile, quando la prossima partita? Programma, orario, tv, streaming

Tra un’ora e mezza l’Italia femminile di calcio scenderà in campo all’AFG Arena di San Gallo per sfidare la Svizzera nella prima giornata della fase a gironi (gruppo 4) della Nations League 2023-2024, ma quella di oggi non sarà l’unica partita che l’Italia disputerà in questi giorni.

Le ragazze del nuovo allenatore Andrea Soncin (che ha sostituito Milena Bertolini dopo la brutta eliminazione del Bel Paese nella fase a gironi dei Mondiali 2023) giocheranno infatti anche martedì 26 settembre allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro (comune in provincia dell’Aquila) contro la pericolosissima Svezia (reduce dal terzo posto ai Mondiali 2023), nella seconda giornata della fase a gironi della stessa competizione europea sopracitata.

La partita Italia-Svezia inizierà alle ore 17:45 e si potrà vedere in diretta tv su Rai 2 e in diretta streaming su Rai Play. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale dell’intero incontro.

CALENDARIO ITALIA-SVEZIA NATIONS LEAGUE 2023/2024

Martedì 26 settembre

Ore 17.45: Italia – Svezia allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro (Italia) – Rai 2

PROGRAMMA ITALIA-SVEZIA NATIONS LEAGUE 2023/2024

Diretta tv: Rai 2

Diretta streaming: Rai Play

Diretta live testuale: OA Sport

