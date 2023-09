Italia-Slovenia oggi in tv, Finale 7Â° posto Mondiali basket 2023: orario, programma, canale in chiaro, streaming

Gianmarco Pozzecco aveva debuttato contro la Slovenia di Luka Doncic. E, oggi, l’Italia tornerà a sfidare la Slovenia di Luka Doncic. Strano cerchio, ma reale, quello che si chiude per gli azzurri ai Mondiali 2023 nella finale per il 7° posto. Sono diversi i temi che si rincorreranno.

Uno, chiaramente, riguarda il grande nervosismo della superstar slovena, quello che gli ha impedito di finire il quarto di finale con il Canada. Va detto che è vero che Doncic è un campione come se ne vedono pochissimi, ma questo suo lato caratteriale rimane un problema ormai chiaramente emerso sul quale dovrà lavorare. Di contro, la Slovenia, con l’assenza di Vlatko Cancar e con Klemen Prepelic e Mike Tobey unici a poter realmente supportare l’asso dei Dallas Mavericks, può essere ostacolo superabile per un’Italia caduta nelle maglie di Luca Banchi e della Lettonia due giorni fa. Ed è evidente che un successo aiuterebbe sotto diversi aspetti. Il team azzurro è arrivato due volte settimo ai Mondiali (1963 e 1967), mai ottavo.

Italia-Slovenia, valida per la finale 7°-8° posto ai Mondiali 2023, si giocherà oggi alle ore 10:45. Sarà possibile seguirla in diretta tv gratis e in chiaro su RaiSport HD, oltre che su Sky Sport Uno (canale 201). Diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, Now Tv e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO MONDIALI BASKET 2023 OGGI

Sabato 9 settembre

Ore 10:45 Italia-Slovenia (Finale 7°-8° posto) – Diretta tv su RaiSport HD e Sky Sport Uno (canale 201)

