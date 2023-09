Italia-Macedonia del Nord oggi in tv, Europei volley: orario, programma, canale in chiaro, streaming, sestetti

Oggi sabato 9 settembre (ore 18.00) si gioca Italia-Macedonia del Nord, ottavo di finale degli Europei 2023 di volley maschile. L’appuntamento è al PalaFlorio di Bari, dove la nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico contro la poco quotata compagine balcanica. I Campioni del Mondo e d’Europa hanno primeggiato nel proprio girone precedendo Serbia, Germania e Belgio, mentre gli avversari di turno sono giunti al quarto posto alle spalle di Polonia, Olanda e Repubblica Ceca.

La nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico contro i poco quotati rivali. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi puntano con forza alla qualificazione ai quarti di finale, dove incroceranno la vincente del confronto tra Olanda e Germania. L’Italia scenderà in campo con la formazione ormai rodata negli ultimi due trionfali anni. il capitano Simone Giannelli, schierato in cabina di regia con Yuri Romanò in diagonale nel ruolo di opposto. Alessandro Michieletto e Daniele Lavia saranno gli schiacciatori titolari, mentre al centro giocheranno Gianluca Galassi e Roberto Russo, Fabio Balaso sarà il libero.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Macedonia del Nord, ottavo di finale degli Europei 2023 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e su Sky Sport Uno; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-MACEDONIA DEL NORD EUROPEI VOLLEY

Sabato 9 settembre

Ore 18.00 Italia vs Macedonia del Nord – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno

PROGRAMMA ITALIA-MACEDONIA EUROPEI VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-MACEDONIA DEL NORD

ITALIA: Giannelli-Romanò, Michieletto-Lavia, Galassi-Russo, Balaso.

MACEDONIA DEL NORD: Despotovski-Gjorgiev, Milev-Ljaftov, Savovski-Madjunkov, Angelovski.

Foto: Photo LiveMedia/Loris Cerquiglini