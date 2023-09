Calendario Mondiali rugby 2023: orari partite dal 27 settembre al 1Â° ottobre, dove vederle in tv, programma, streaming

La Coppa del Mondo 2023 di rugby proseguirà in Francia tra mercoledì 27 settembre e domenica 1 ottobre: è ormai tempo della quarta e penultima giornata della prima fase a gironi e gli otto match previsti saranno spalmati su cinque giorni.

Per la Pool A giocheranno mercoledì 27 alle 17.45 Uruguay-Namibia e venerdì 29 alle ore 21.00 Nuova Zelanda-Italia. Per gli altri gironi si disputeranno giovedì 28 alle 21.00 Giappone Samoa, sabato 30 alle 15.00 Argentina-Cile, alle 17.45 Fiji-Georgia ed alle 21.00 Scozia-Romania, e domenica 1 alle 17.45 Australia-Portogallo ed alle 21.00 Sudafrica-Tonga.

La diretta tv sarà disponibile per tutti i match su Sky Sport Arena, per Giappone-Samoa anche su Rai Sport HD e per Italia-Nuova Zelanda anche su Rai 2 HD e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile per tutti gli incontri su Sky Go e Now, per Giappone-Samoa ed Italia-Nuova Zelanda anche su Rai Play, infine la diretta live testuale di Italia-Nuova Zelanda sarà a disposizione su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO RUGBY

Mercoledì 27 settembre

Uruguay-Namibia, ore 17.45 – diretta Sky Sport Arena

Giovedì 28 settembre

Giappone-Samoa, ore 21.00 – diretta Sky Sport Arena, Rai Sport HD

Venerdì 29 settembre

Nuova Zelanda-Italia, ore 21.00 – diretta Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Rai 2 HD

Sabato 30 settembre

Argentina-Cile, ore 15.00 – diretta Sky Sport Arena

Fiji-Georgia, ore 17.45 – diretta Sky Sport Arena

Scozia-Romania, ore 21.00 – diretta Sky Sport Arena

Domenica 1 ottobre

Australia-Portogallo, ore 17.45 – diretta Sky Sport Arena

Sudafrica-Tonga, ore 21.00 – diretta Sky Sport Arena

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO RUGBY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: tutte su Sky Sport Arena, per Giappone-Samoa anche Rai Sport HD, per Italia-Nuova Zelanda anche Rai 2 HD e Sky Sport Uno.

Diretta streaming: tutte su Sky Go e Now, per Giappone-Samoa ed Italia-Nuova Zelanda anche Rai Play.

Diretta Live testuale: per Italia-Nuova Zelanda su OA Sport.

