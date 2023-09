Italia-Francia oggi in tv, a che ora la semifinale degli Europei di volley 2023: programma in chiaro, canale, sestetti

Oggi giovedì 14 settembre (ore 21.15) si gioca Italia-Francia, semifinale degli Europei 2023 di volley maschile. La nostra Nazionale scenderà in campo al PalaEur di Roma per fronteggiare la compagine transalpina in uno scontro da dentro o fuori che metterà in palio la qualificazione all’atto conclusivo, da giocare sabato sera contro la vincente di Polonia-Slovenia sempre nella capitale. I Campioni del Mondo e d’Europa incroceranno i Campioni Olimpici in una sfida campale, che sarà la rivincita dei quarti di finale dell’ultima rassegna iridata.

Gli azzurri sono reduci dall’infuocata ed equilibrata sfida contro l’Olanda decisa al tie-break due giorni fa al PalaFlorio di Bari. I Galletti hanno invece surclassato la modesta Romania con un rapido 3-0 a Varna (Bulgaria) tre giorni fa e si sono poi trasferiti nel Bel Paese. Si preannuncia un confronto particolarmente acceso, incerto e aperto a qualsiasi risultato. Da una parte la banda guidata dal CT Fefé De Giorgi, dall’altra il gruppo di coach Andrea Giani.

La Francia può fare affidamento su un bomber di lusso come Jean Patry, sulla qualità del palleggiatore Antoine Brizard e sulla solidità del libero Jenia Grebennikov, mentre la stella Earvin Ngapeth è in ripresa da un infortunio al ginocchio e per il momento ha giocato soltanto alcuni scambi. Gli schiacciatori titolari dovrebbero essere Louati e Carle, come è accaduto durante le ultime partite, ma attenzione a due nomi di lusso come Kevin Tillie e Trevor Clevenot che potrebbero entrare e fare la differenza.

L’Italia dovrà quasi sicuramente cambiare una pedina nel consueto sestetto titolare, visto che Roberto Russo si è infortunato contro l’Olanda e difficilmente riuscirà a recuperare in tempo: il centrale dovrebbe essere sostituito da Leandro Mosca, che ha convinto nel tie-break rispetto a Giovanni Sanguinetti. Per il resto è tutto confermato con Simone Giannelli in cabina di regia, Yuri Romanò opposto, Alessandro Michieletto e Daniele Lavia di banda, Gianluca Galassi l’altro centrale, Fabio Balaso il libero.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, le probabili formazioni titolari di Italia-Francia, semifinale degli Europei 2023 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-FRANCIA, SEMIFINALE EUROPEI VOLLEY OGGI

Giovedì 14 settembre

Ore 21.15 Italia vs Francia – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno (canale 201)

PROGRAMMA ITALIA-FRANCIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-FRANCIA

ITALIA: Giannelli-Romanò, Michieletto-Lavia, Galassi-Mosca/Sanguinetti, Balaso.

FRANCIA: Brizard-Patry, Louati-Carle, Chinenyeze-Le Goff, Grebennikov.

Foto: Photo LiveMedia/Nicola Mastronardi