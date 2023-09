Volley, Davide Mazzanti: “Brave a pensare ai palloni successivi, non capitalizzate alcune occasioni”

L’Italia ha sconfitto la Thailandia per 3-1 (25-19; 21-25; 25-22; 25-18) e ha infilato la terza vittoria consecutiva nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il volley femminile. La nostra Nazionale è riuscita ad avere la meglio in un’intensa battaglia sportiva andata in scena a Lodz (Polonia), superando una formazione che ha fatto dell’esasperata difesa e del lavoro con i centrali il proprio punto di forza.

Il CT Davide Mazzanti ha analizzato la prestazione attraverso i canali federali: “È stata una partita difficile perché volevo provare a murare e difendere in un modo che però non ci ha consentito di avere una fase break efficace. Questo ci ha fatto perdere ritmo che però siamo riusciti a recuperare difendendo qualche pallone in più trovando anche maggior continuità a muro. Nel secondo set non abbiamo capitalizzato al meglio alcune situazioni forse anche perché non siamo stati bravi a farci scivolare di dosso quello che non veniva”.

Il tecnico ha poi proseguito: “Poi però le ragazze sono state brave a focalizzarsi sul pallone successivo trovando la forza per portare a casa la partita. In vista della sfida di domani dobbiamo capire come stiamo fisicamente perché dovremo dare il massimo contro una squadra assolutamente da non sottovalutare e che conosciamo poco”.

Foto: Photo LiveMedia/Lisa Guglielmi