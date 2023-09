Italia-Cile, Coppa Davis 2023: programma, orari, tv, streaming

L’attesa sta per finire: mercoledì 13 settembre comincerà, all’Unipol Arena di Bologna, l’avventura dell’Italia nella fase a gruppi delle Finali della Coppa Davis 2023, torneo a squadre che avrà poi la sua fase conclusiva dal 21 al 26 novembre. Il cammino del Bel Paese inizierà con un match contro il Canada (compagine detentrice del titolo), poi, due giorni dopo, ossia il 15 settembre, ci sarà la seconda giornata del girone (sulle tre totali) contro il Cile.

Concentrandoci su questa seconda partita, non sarà sicuramente facile vincerla. Senza purtroppo Jannik Sinner (che ha deciso di non giocare per recuperare energie) e Matteo Berrettini (out per infortunio), l’Italia di Filippo Volandri perde sicuramente in qualità, ma cercherà di vincere comunque con una squadra di tutto rispetto composta da Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Dall’altra parte proveranno invece a mettere i bastoni tra le ruote agli azzurri soprattutto Nicolas Jarry e Cristian Garin. Insieme a loro due ci saranno Alejandro Tabilo, Marcelo Tomas Barrios Vera e Gonzalo Lama.

Lo scontro tra Italia e Cile si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 15:00 alle 17:00 e dalle 17:20 alle 19:45 e poi su Rai Sport HD in caso di prolungamento del match oltre alle 19:45; la sfida si potrà poi guardare in diretta tv integrale su Sky Sport Uno (201) e in diretta streaming su RaiPlay, SkyGo e Now. OA Sport vi offrirа invece la DIRETTA LIVE testuale di tutto il match.

CALENDARIO ITALIA-CILE, COPPA DAVIS 2023

Ricordiamo che i nomi dei singolaristi e doppisti verranno comunicati un’ora prima dell’inizio degli incontri.

PROGRAMMA ITALIA-CILE, COPPA DAVIS 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Foto: LaPresse