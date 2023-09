Inter-Milan, probabili formazioni: chi gioca, titolari, panchina, diffidati, squalificati, infortunati

Sabato 16 settembre a partire dalle ore 18.00, la movimentata Milano per 90′ minuti probabilmente rallenterà i propri ritmi. Ritornerà infatti la Serie A ma, soprattutto, una delle stracittadine più seguite e importanti d’Italia: ritornerà Inter-Milan. Nerazzurri e rossoneri sono pronti ad affrontarsi all’interno di un San Siro che sarà sicuramente gremito. Diminuisce l’attesa ma cresce l’ansia: gli uomini di Simone Inzaghi dovranno vedersela con l’undici guidato da Stefano Pioli.

Entrambe le compagini hanno iniziato questa nuova Serie A a ritmi folli: tre partite giocate sin qui, 9 punti a testa, figli di tre vittorie per parte. Non hanno sbagliato un colpo insomma Inter e Milan e adesso si affronteranno da prime in classifica. La Beneamata ha segnato 8 gol contro Monza, Cagliari e Fiorentina non subendo nemmeno una rete avversaria: segno di grande solidità e concretezza. Il Milan, che ha sconfitto Bologna, Torino e Roma, ha segnato sempre 8 gol subendone però 2.

Vedremo dunque le scelte dei due mister per quanto riguarda le formazioni. Partiamo da Inzaghi e dalla sua probabile formazione. Si dovrebbe trattare di un 3-5-2, con in porta Sommer. Il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Darmian (più di Pavard), De Vrij e Bastoni. Da capire la situazione Cuadrado, alle prese con una tendinite.

Dumfries, Barella, Calhanoglu e Dimarco sono praticamente certi di un posto da titolari ma rimane comunque un dubbio al centro del campo: chi tra Mkhitaryan e Frattesi? Occhio all’italiano che dopo la sublime prestazione in Italia potrebbe scalzare l’armeno. In avanti spazio al tandem Thuram-Lautaro. Nessuno squalificato, indisponibile o diffidato per l’Inter.

Passiamo poi al Milan. In porta nessun dubbio, ci sarà Maignan. La difesa sarà composta da Calabria, Kjaer, Thiaw e Theo Hernandez: Kalulu anche ieri ha lavorato a parte e probabilmente sarà out. A centrocampo ci saranno Loftus-Cheek, Krunic e Reijnders. In attacco Pulisic meglio di Chukwueze, Leao certo di un posto mentre Giroud dopo l’infortunio subito con la Francia alla caviglia, ha lavorato in gruppo ed è pienamente recuperato. Per il Milan out il solito Bennacer, occhio a Kalulu che potrebbe rinunciare al match: nessun diffidato in lista, squalificato il solo Tomori.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-MILAN

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian/Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan/Frattesi, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi Indisponibili: –

Squalificati: – MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic/Chukwueze, Giroud/Okafor, Leão. All. Pioli Indisponibili: Bennacer, Kalulu

Bennacer, Kalulu Squalificati: Tomori

Foto: LaPresse