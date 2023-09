Inter-Milan, gli stipendi delle due squadre a confronto: quanti soldi guadagnano i giocatori

La Serie A 2023/2024 sta per tornare ufficialmente: ancora qualche ora di attesa e poi alle 15.00 si inizierà con il quarto turno. Ad aprire le danze nel primo pomeriggio ci penseranno la Juventus di Massimiliano Allegri e la Lazio di Maurizio Sarri. Ma tre ore più tardi, per la precisione alle 18.00, andrà in scena una delle stracittadine più seguite d’Italia e nel mondo: l’Inter di Simone Inzaghi affronterà infatti il Milan di Stefano Pioli.

Nerazzurri e rossoneri daranno vita a un derby estremamente emozionante almeno sulla carta. La Beneamata nel corso delle prime tre giornate ha inanellato una striscia di tre vittorie di fila: la prima contro il Monza, la seconda contro il Cagliari e, infine, il successo largo contro la Fiorentina. 0 i gol subiti da Lautaro Martinez e compagni, segno della solidità difensiva della compagine milanese. Vedremo se l’undici guidato dal mister piacentino otterrà nuovamente un successo.

Ma dall’altra parte del campo ci sarà un Milan pronto a primeggiare anche contro gli avversari di una vita. Tre su tre anche per Pioli e i suoi, che hanno fatto fuori Bologna, Torino e Roma. Insomma ci si aspetta un San Siro infuocato sugli spalti e sul campo. E in attesa del derby ci si potrebbe deliziare con informazioni che riguardano gli ingaggi delle due squadre.

Il primo in classifica per stipendio netto, sia tra le file dell’Inter che quelle del Milan, è Leao: il portoghese riceve annualmente 7 milioni di euro. Dietro di lui troviamo il turco Calhanoglu con 6,5 milioni di euro netti. A seguire invece, due giocatori nerazzurri: stiamo parlando di Lautaro e Thuram, a quota 6 milioni. Ma ecco di seguito l’elenco completo degli stipendi delle due squadre.

STIPENDI A CONFRONTO

INTER (INGAGGIO NETTO)

Calhanoglu: 6,5 milioni di euro

Lautaro: 6 milioni

Thuram: 6 milioni

Bastoni: 5,5 milioni

Barella: 4,5 milioni

Sommer: 4 milioni

De Vrij: 3,8 milioni

Arnautovic: 3,5 milioni

Frattesi: 2,8 milioni

Sanchez; 2,8 milioni

Cuadrado: 2,5 milioni

Dumfries: 2,5 milioni

Darmian: 2,5 milioni

Carlos Augusto: 2,2 milioni

Sensi: 2 milioni

Klaassen: 1,7 milioni

Dimarco: 1,6 milioni

Acerbi: 1,5 milioni

Asllani: 800 mila euro

Audero: 800 mila euro

Bisseck: 800 mila euro

Di Gennaro: –

MILAN (INGAGGIO NETTO)

Leao: 7 milioni di euro

Chukwueze: 4 milioni

Loftus-Cheek: 4 milioni

Pulisic: 4 milioni

Theo Hernandez: 4 milioni

Bennacer: 4 milioni

Giroud: 3,5 milioni

Tomori: 3,5 milioni

Florenzi: 3 milioni

Maignan: 2,8 milioni

Okafor: 2,7 milioni

Jovic: 2,5 milioni

Calabria: 2 milioni

Musah: 2 milioni

Kalulu: 2 milioni

Rejinders: 1,6 milioni

Kjaer: 1,5 milioni

Krunic: 1,1 milioni

Pobega: 1 milione

Adli: 800 mila euro

Romero: 800 mila euro

Thiaw: 800 mila euro

Mirante: 700 mila euro

Sportiello: 500 mila euro

Pellegrino: 300 mila euro

Foto: LaPresse