Infortunati Roma, chi si Ã¨ fatto male in Nazionale e non puÃ² tornare in Serie A? A rischio Mancini e Pellegrini

Brutte notizie in casa Roma dalla sosta per le Nazionali, anche se José Mourinho potrebbe comunque riuscire a recuperare qualcuno last minute in vista del prossimo match contro l’Empoli in programma domenica 17 settembre alle 20.45 all’Olimpico.

Il tecnico giallorosso deve già rinunciare ai lungodegneti Abraham e Kumbulla e dopo la sosta per le Nazionali rischia di perdere anche due Azzurri come Mancini e Pellegrini.

Il difensore e il centrocampista hanno patito con l’Italia problemi muscolari, rispettivamente all’adduttore e al flessore.

I due potrebbero, però, recuperare: non è infatti certo che siano costretti a saltare la prossima partita di campionato.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

In bilico ci sono anche Aouar e Sanches, sempre per problemi muscolari.

Dovrebbe invece aver recuperato Dybala, pronto a formare con Lukaku la coppia d’attacco titolare della Roma.

Foto: LaPresse