Il Frosinone ribalta il Sassuolo da 0-2 a 4-2, pareggi in Cagliari-Udinese e Monza-Lecce

Due pareggi e una vittoria nelle prime tre partite della domenica della quarta giornata di Serie A che si sono disputate oggi, 17 settembre. Pareggio a reti bianche nel lunch match tra Cagliari e Udinese e 1-1 anche tra Monza e Lecce, in campo alle 15.00 come Frosinone e Sassuolo dove i ciociari hanno vinto 4-2 dopo essere stati in svantaggio di due reti.

Allo Stirpe i neroverdi partono subito forte e al 7′ trovano subito il vantaggio con Pinamonti servito da Vina. I padroni di casa provano subito a reagire con Soulé che manda fuori, ma poco dopo subiscono un’altra rete ancora da Pinamonti. Il gol su rigore di Cheddira appena prima dell’intervallo è il preludio ad una ripresa in cui Mazzitelli va a segno due volte prima che la squadra di Di Francesco colpisca anche un palo con Soulé e un traversa con Garritano. Il Frosinone poi si vede annullare una rete sul 3-2, mentre Turati salva il risultato su Castillejo e Ceide prima che Lirola chiuda il conto segnando il 4-2.

A Monza, il Lecce passa immediatamente in vantaggio grazie a Krstovic che trasforma un rigore assegnato per un atterramento di Almqvist in area. Una triangolazione tra Colpani e Colombo porta il trequartista a pareggiare al 24′, poi i padroni di casa non trovano il gol del sorpasso per le imprecisioni di Gagliardini e Colombo che non inquadrano lo specchio.

La ripresa si apre con la conclusione di Colpani che termina a lato, quindi i salentini rimangono in inferiorità numerica per l’espulsione di Baschirotto. Mota trova attento Falcone, poi il VAR toglie un gol a Carboni. I brianzoli continuano a spingere, ma non passano: Gagliardini manda a lato, poi Mota trova ancora la risposta del portiere giallorosso. Il Monza rimane a sua volta in dieci, ma ha comunque la palla per vincere: Gagliardini, però, non inquadra la porta di testa.

Nell’anticipo delle 12.30, invece, non si fanno male Cagliari e Udinese che pareggiano 0-0 e rimandano ancora l’appuntamento con la prima vittoria in campionato. Il primo squillo è di Thauvin, ma Hatzidiakos chiude lo specchio. Dopo lo spavento sono i sardi ad avere le chance migliori del primo tempo, ma Deiola sciupa in due occasioni, Dossena manda alto di testa e Luvumbo centra il palo.

Anche la ripresa si apre con il Cagliari in avanti: Deiola non finalizza altre due ghiotte occasioni, poi Bijol è provvidenziale nello smorzare il tap-in di Luvumbo. A 10’ dalla fine, però, i sardi rischiano la beffa, ma Radunovic salva su Lucca, mentre Nandez, in pieno recupero, non riesce a bucare Silvestri dall’interno dell’area piccola.

Foto: LaPresse