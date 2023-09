Hockey prato: Andreas Mondo nuovo allenatore della Nazionale italiana femminile

Novità importante alla vigilia dell’anno olimpico e, soprattutto, a pochi mesi dall’unica possibilità di qualificazione alla manifestazione a Cinque Cerchi per la Nazionale italiana di hockey su prato al femminile.

Dopo un’edizione non del tutto esaltante degli Europei per la squadra azzurra, la FIH ha deciso di sollevare dall’incarico Robert Justus, incaricando del ruolo Andres Mondo.

Le parole di Stefano Pagliara: “A Robert vanno i nostri ringraziamenti per il lavoro svolto e ad Andres il nostro ‘in bocca al lupo’ per il forte impegno che lo attende già dalle prossime settimane. Questo avvicendamento è dovuto al fatto che noi intendiamo continuare a migliorare e i risultati dell’Europeo di Moenchengladbach, invece, non ci hanno soddisfatto. Si tratta di una decisione naturale e squisitamente tecnica: Mondo è un tecnico di esperienza internazionale e olimpica, che ci permette un miglior avvicinamento al torneo di qualificazione olimpica di gennaio, al quale intendiamo arrivare nel miglior modo possibile”.

Difficile, quasi impossibile centrare il pass: l’obiettivo però è quello di ripartire con la crescita che sembra essersi interrotta nelle ultime annate.

Foto: FIH