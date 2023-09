Hockey ghiaccio, Alps League 2023: Ritten, Vipiteno ed Unterland cominciano con una vittoria

Comincia tra luci ed ombre il cammino delle squadre italiane di hockey ghiaccio impegnate nel Campionato Alps League 2023-2024. Nella prima giornata infatti Vipiteno, Unterland e Ritten hanno trovato la vittoria, mentre Gherdeina e Merano sono uscite dal ghiaccio con una sconfitta.

Il ko più pesante è stato subito dal Merano: gli altoatesini infatti si sono arresi al cospetto del Kitzbuhel con il rotondissimo risultato di 1-10. Gherdeina, invece, nel primo scontro interno della stagione ha dovuto cedere il passo a Renon, abile ad imporsi per 3-1.

Successo senza storie poi quello dei Cavaliers che, in una sfida a senso unico, hanno regolato il Klagenfurt II per 7-1. Sorride anche Vipiteno, team di carattere che ha avuto la meglio sullo Steel Wings Linz per 4-2 rendendosi artefice di un secondo periodo decisamente positivo.

Il Campionato Alps League tornerà il 21 settembre.

Foto: Max Pattis