Hockey ghiaccio, Alps League 2023-2024: Cortina batte Renon agli shoot out

La domenica sera dell’Alps Hockey League 2023-2024 ha regalato agli appassionati uno dei tanti derby italiani elettrizzanti di questa stagione regolare.

Nell’incrocio fra Cortina e Renon infatti, a spuntarla sono stati i padroni di casa, che hanno avuto la meglio sugli ospiti, per 5-4, agli shoot out.

Match a dir poco spumeggiante. Renon subito a fare la voce grossa. Reti di Kostner e poi, a cavallo del primo e del secondo periodo, di Lobis che, con una doppietta, manda Renon sullo 0-3 al ventottesimo.

Da quel momento in poi però succede di tutto. Cortina si scuote riaprendo la gara con Traversa e Lacedelli, in un minuto, per il 2-3, ma ancora Kostner, sempre nel secondo tempo, sembra richiudere i conti.

I “locali” però non demordono. Ultimi venti minuti: Carozza griffa il 3-4, Cortina ci prova riuscendoci. Il gol del 4-4 lo mette a referto Di Tomaso.

Si va ai supplementari, dove però non succede nulla. E’ tempo degli shoot out: ancora una volta Di Tomaso la risolve firmando il gol definitivo del 5-4.

L’Alps Hockey League torna in calendario martedì prossimo, 26 settembre.

Foto: Carola Semino