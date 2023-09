GTWC Europe: Mercedes e BMW si contendono lâ€™Endurance Cup alla 3h di Barcellona

Primo fine settimana di verdetti per il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS con l’ultimo imperdibile evento per quanto riguarda l’Endurance Cup. Mercedes sfida BMW, Akkodis ASP #88 si contende con ROWE Racing #98 il titolo alla vigilia di una 3h di Barcellona che si prospetta molto interessante.

Raffaele Marciello/Jules Gounon/Timur Boguslavskiy #88, grazie all’affermazione al Nuerburgring, hanno modificato sensibilmente la graduatoria assoluta che fino al termine della 24h di Spa-Francorchamps vedeva in vantaggio la BMW M4 GT3 #98 di ROWE Racing.

Sono 94 i punti per i francesi contro i 76 di Philipp Eng/Nick Yelloly/Marco Wittmann, unico equipaggio che può fronteggiare la riconoscibile vettura #88. Il margine per recuperare c’è per il brand bavarese, con 25 punti a disposizione per la singola prova ed un 1 punto extra per l’eventuale pole-position.

Sono molteplici gli equipaggi che possono inserirsi nella bagarre per la vittoria. Ferrari guida la lista con le due auto ufficiali di Nicklas Nielsen/Alessio Rovera/Robert Shwartzman #51 e Davide Rigon/Antonio Fuoco/Daniel Serra #71, Porsche ed Audi provano a concludere al meglio il campionato rispettivamente con Dennis Olsen/Thomas Preining /Laurin Heinrich (Rutronik Racing #96) e Mattia Drudi/Ricardo Feller/Dennis Marschall (Tresor Orange1 #40).

Non sono da escludere dei giochi di squadra tra Mercedes e BMW. Akkodis può contare sull’auto gemella #87 di Lorenzo Ferrari/Maxi Goetz/Thomas Drouet, ROWE Racing risponde con il giovane tridente affidato a Dan Harper/Max Hesse/Neil Verhagen #98.

Oltre alle unità citate attenzione anche a Luca Stolz/Maro Engel/Fabian Schiller (Mercedes-AMG Team Al Manar #77), Charles Weerts/Dries Vanthoor/Sheldon van der Linde (Team WRT #32 BMW) e Valentino Rossi/Maxime Martin/Augusto Farfus (Team WRT #46 BMW), line-up che possono dire la loro in un finale in cui la qualifica potrebbe riservare un ruolo chiave. Con oltre 50 auto contemporaneamente in pista nella stretta e tortuosa pista catalana sono molteplici le variabili da tenere in considerazione.

Tutto si deciderà nella giornata di domenica, con qualifiche e gara che si terranno a distanza di poche ore. Per Mercedes sarebbe il secondo titolo consecutivo nell’Endurance Cup del GTWC Europe, mentre per BMW si tratterebbe di una storica prima volta.

Foto: LPS